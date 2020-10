Coronavirus : Catherine Frot reconnaît être "angoissée" par la crise sanitaire

publié le 20/10/2020 à 18:55

Face à la crise du coronavirus qui perdure en France et dans le reste du monde, Catherine Frot affirme que cette période épidémique est "une épreuve" et estime qu'il n'y a pas "pas beaucoup de cohérence" dans les mesures prises par les autorités et notamment le couvre-feu. L'actrice précise même être "angoissée depuis pas longtemps" et "clairement stressée".

Catherine Frot est également revenue sur son nouveau film, Sous les étoiles de Paris, qui sortira en salles le mercredi 28 octobre. L'actrice y joue le rôle de Christine, une femme en perdition qui vit sous un pont et qui rencontre Suli, un jeune garçon de 8 ans, enfant de migrant, avec lequel elle se lie d'amitié. Catherine Frot explique que "ce qui est beau, c'est cette allure de conte qu'a le film, c'est un peu comme une fable".

"Il y a une solidarité magnifique entre ces deux êtres abandonnés de tous", se réjouit Catherine Frot qui estime qu'il y a aura un avant et un après Covid-19 dans nos vies : "J'ai l'impression qu'il y aura vraiment un monde d'après [...] où il va y avoir des combats de toutes sortes", a-t-elle conclu.