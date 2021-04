publié le 14/04/2021 à 13:03

Depuis le 2 avril les fans de La Chronique de Bridgerton ont le moral en berne. Le torride Duc d'Hastings ne sera pas au casting de la saison 2 de la série Netflix. Lady Whistledown, la chroniqueuse mondaine qui règne sur la bonne société londonienne avait annoncé la nouvelle dans une lettre au public sur Instagram.

Peu de temps après, c'est Regé-Jean Page, l'interprète du Duc qui a fait ses adieux à son personnage sur Instagram : "Ça a été la chevauchée d'une vie. Ce fut un plaisir et un immense privilège d'avoir été votre Duc. Tout comme rejoindre cette famille, à l'écran et hors écran. Notre équipe incroyablement créative, généreuse et nos fans exceptionnels - tout cela est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. L'amour est réel et il continuera de grandir".

Pourquoi la série phénomène de Netflix se prive-t-elle donc de son héros ? Tout simplement parce qu'elle suit les livres de Julia Quinn. Le second volume de sa saga, intitulé

La chronique des Bridgerton (Tome 2) - Anthony, est en effet centré sur l'aîné des Bridgerton incarné par Jonathan Bailey. La saison 2 nous racontera ainsi sa quête du grand amour, comme il l'annonce à son frère à la fin de la saison 1. L'élue de son cœur se nomme Kate Sharma et sera incarnée par Simone Ashley, l'actrice de Sex Education (dans le rôle d'Olivia Hanan).

Shonda Rhimes rassure les fans

Face aux réactions très fortes des fans, c'est maintenant Shonda Rhimes, la showrunner de la série et papesse de la télévision (Grey's AnatomyMurder) qui a pris la parole. Dans un entretien pour Vanity Fair, Shonda Rhimes explique : "J'étais vraiment choquée, car généralement ce genre de réaction arrive lorsque je tue un personnage qui est présent depuis un moment. Mais, nous ne l'avons pas tué (Simon, ndlr), il est toujours vivant !". Reste à découvrir ce que nous réserve la showrunner pour la saison 2, dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée, et les prochaines saisons 3 et 4.