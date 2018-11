publié le 01/11/2018 à 14:02

Avec son nouveau catalogue de films et de séries, Netflix réserve des soirées bien au chaud pour ses abonnés.



Les fans d'House of Cards ont rendez-vous le 2 novembre avec Claire Underwood (Robin Wright), qui prend la succession de son mari, à la suite du départ de Kevin Spacey de la série. Les amateurs et amatrices du couple Claire-Jaimie d'Outlander embarqueront pour la Caroline du Nord, tandis que la série Narcos s'offre avec Narcos-Mexico, un spin-off centré sur Félix Gallardo du Cartel de Guadalajara.

Côté films, l’événement de novembre 2018 sur Netflix n'est autre que l'intégrale de la saga Harry Potter. Le jeune sorcier incarné par Daniel Radcliffe, accompagné d'Hermione (Emma Watson) et Ron (Rupert Grint), vous entraîne dans son univers aussi magique que redoutable. Une saga à (re)découvrir pendant cette période de vacances, sous un plaid.

Les séries

House of Cards (saison finale), le 2 novembre : Avec la mise à l'écart de Kevin Spacey, c'est à Robin Wright, son épouse à l'écran et implacable Claire Underwood, de prendre la relève pour conclure la série. Elle veut contrôler son monde en stratège, décider sans être tenue par les anciennes promesses de son mari et écraser le patriarcat dominant. "Le monde des vieux hommes blancs est révolu", dit-elle, une phrase qui trouve un écho considérable dans l'actualité à un an de l'affaire Weinstein.



Outlander (saison 4), 5 novembre : Jamie et Claire Fraser sont bientôt de retour. Ils sont désormais installés en Caroline du Nord, après les événements de la saison précédente. Et pour ces nouveaux épisodes, les fans attendent de découvrir les retrouvailles de Claire et Brianna, mais surtout la première rencontre de la jeune femme avec Jamie, son père biologique.



Narcos - Mexico (saison 1), 16 novembre : Spin-off de la série Narcos, cette série se déroule dans les années 80 au Mexique lors de l'ascension du Cartel de Guadalajara, mené par Félix Gallardo (Diego Luna). L'agent de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena (Michael Peña) enquête pour découvrir comment arrêter Félix et tente de mettre un terme à cette guerre de la drogue.



Baby (saison 1), 30 novembre : La série est inspirée d'un fait divers italien 2014, où deux étudiantes italiennes d'un milieu aisé se prostituaient pour s'offrir des vêtements de haute-couture. Baby est centré sur Chiara, étudiante brillante le jour, qui mène une double-vie une fois la nuit tombée.



Les films et documentaires

Harry Potter l'intégrale, 1er novembre : Le sorcier le plus célèbre de la littérature et du cinéma arrive sur Netflix. L'occasion de (re)voir les 8 films de la saga adaptée des romans éponymes de J.K. Rowling.



Monty Python : Le sens de la vie (9 novembre) : Réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, cette comédie de 1983 met en scène la révolte de vieux employés d'assurance contre leurs patrons. Le tout donne une satire loufoque sur l'existence.



La balade de Buster Scruggs (16 novembre) : Joel et Ethan Coen signent ici un film sur les grands héros du Far West. Une oeuvre culte où chaque chapitre (6 au total) raconte une histoire différente.



Les Chroniques de Noël (22 novembre) : Dans cette production originale Netflix, Kurt Rusell incarne un Père Noël rock'n'roll. Mais, le jour où les jeunes Teddy et Kate tombent accidentellement dans son traîneau, il va devoir tout mettre en oeuvre pour sauver Noël.