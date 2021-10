Mort de Jean-Paul Belmondo : pour quelle raison surprenante était-il surnommé "Bébel" ?

Tout le monde pense que comme "Bébel" c’est le diminutif de Belmondo, c’est pour ça qu’il a eu ce surnom. Ce n'est pas du tout pour cela.

Tout remonte à l’époque où le jeune Jean-Paul Belmondo intègre enfin le Conservatoire national supérieur d’art dramatique après s’être fait plusieurs fois recalé. On est en 1952, là il devient pote avec toute une bande de jeunes comédiens comme lui dont ,Jean-Pierre Marielle, Claude Rich et Jean Rochefort, des amis pour la vie. Entre eux, ça se moque pas mal, Belmondo n'est pas le dernier, mais comme l’arroseur peut être arrosé, le chambreur peut être chambré. Comme Jean-Paul Belmondo vient tout le temps au Conservatoire avec le même pull vert, ses copains le comparent à un clochard…

Et ils lui donnent un surnom, inspiré du film Les Bas-Fonds dans lequel Jean Gabin joue le rôle d’un clochard cambrioleur. Son nom : Pépel ! C’est ainsi que Jean-Paul Belmondo devient Pépel, ce qui le flattait au passage, car il était fan de Jean Gabin avec qui il tournera plus tard Un singe en hiver. Cette anecdote, un journaliste en a vent un jour et décide de la publier, mais avec une faute de frappe qui fait que Pépel devient Bébel. Surnom qui va rester dès lors pour le restant de la carrière de celui qui d'À bout de souffle au Professionnel en passant par L’As des As a rendu plus Bébel nos vies !

