EN DIRECT - Mort de Belmondo : suivez l'hommage national à la légende du cinéma

La France rend ce jeudi 9 septembre 2021 un hommage national à Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma dont le décès à 88 ans suscite une immense émotion, à la hauteur de sa popularité. Cette cérémonie, à la fois solennelle et populaire, débutera à 16h30 dans la cour des Invalides par un éloge funèbre du président Macron.



Dans la cour des Invalides, seront présents la famille de l'acteur rassemblée autour du cercueil du "patriarche", responsables politiques, sportifs et admirateurs. Près de 1.000 personnes du public pourront assister à l'hommage, munies de leur pass sanitaire.

Pour ceux qui ne pourront pas entrer, des écrans géants seront installés sur l'esplanade. Et les Français pourront suivre les éditions spéciales sur les chaînes de télévision.

Les portes des Invalides s'ouvriront ensuite à tous ceux qui veulent se recueillir à partir de 19h30 devant le cercueil (arrivé à la mi-journée au sein d'un convoi). Un dispositif exceptionnel qui avait déjà été mis en œuvre après le décès de Jacques Chirac en 2019, permettant à des milliers de personnes de dire adieu à l'ancien Président. Vendredi matin, les obsèques de Jean-Paul Belmondo se dérouleront en l'église Saint-Germain-des-Prés dans l'intimité de la famille, selon les souhaits de son fils, Paul Belmondo.

Suivez l'hommage minute par minute

16h51 - C'est le petit-fils de l'acteur, Victor, qui prend la parole : "Là où il est je suis sûr qu'il sourit. Il n'a eu de cesse de chercher le bonheur que de le donner. A trevrs ses films mais aussi à travers ce qu'il était : un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Quand il se couche, il se réveille toujours ailleurs. Il est un soleil éternel. Merci papy de nous avoir donné tant de joie".



16h46 - Le cercueil de Jean-Paul Belmondo est porté dans la cour d'honneur par des membres de la garde républicaine.

Le cercueil de Jean-Paul Belmondo Crédit : Capture @Élysée

16h34 - Emmanuel Macron est arrivé dans la cour d'honneur. La cérémonie peut officiellement commencer.



16h26 - Après l'ancien président de la République, François Hollande, le Premier ministre

Jean Castex est arrivé sur les lieux. La cérémonie commencera après l'arrivée du couple Macron, protocole oblige.



16h12 - L'acteur laisse derrière lui un clan resté proche jusqu'à la fin. Il a eu quatre enfants de deux unions : Patricia (décédée en 1993), Florence (61 ans), Paul (58 ans) et la petite dernière, Stella (18 ans). C'est le petit-fils de l'acteur Victor Belmondo qui représentera toute la famille en prononçant un discours.



16h08 - Après la famille proche, de nombreux acteurs et célébrités (Albert Dupontel, Nathalie Baye, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Arielle Dombasle, Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Hugues Aufray...) et des ministres rejoignent petit à petit la cour d'honneur.



16h05 - Des extraits des principaux films de Jean-Paul Belmondo, montés par Thierry Ardisson, sont diffusés dans la cour d'honneur des Invalides pour accompagnée l'arrivée des invités.



15h50 - Richard Anconina, le partenaire de Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, est arrivé aux Invalides.

Richard Anconina aux obsèques de Jean-Paul Belmondo Crédit : Ludovic MARIN / AFP