Michael B. Jordan, acteur et producteur de 33 ans, est officiellement "l'homme le plus sexy de 2020". Il a été élu par le magazine américain People. "Tout le monde m'a fait un jour cette blague : 'Mike, tu n'auras jamais ce titre', Mais c'est un très chouette club dont je fais désormais partie", explique d'ailleurs l'acteur révélé dans Fruitvale Station en 2013.

Michael B. Jordan est à 33 ans l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Il a joué dans Black Panther, LE film Marvel de tous les records, qui est centré sur le premier super-héros africain de l'écurie, mais aussi les deux Creed, adaptés de la saga Rocky et centré sur l'histoire d'Adonis Johnson, fils de l'ancien adversaire du boxeur incarné par Sylvester Stallone.

Blockbuster, films engagés et puissants, la carrière de Michael B. Jordan est déjà bien remplie et saluée par les critiques. On retient seulement un petit couac dans sa filmographie : le reboot des Quatre Fantastiques en 2015 par Josh Trank. Pour le reste, nous vous invitons à faire connaissance avec cet acteur talentueux, qui peut rajouter à son CV "l'homme le plus sexy de 2020".

"Fruitvale Station" de Ryan Coogler

Premier long-métrage du réalisateur Ryan Coogler, Fruitvale Station est un film coup de poing, touchant et engagé, récompensé par le Festival de Sundance. Il raconte l'histoire vraie d'Oscar Grant (Michael B. Jordan), afro-américain de 22 ans, tué par un agent de la police ferroviaire le soir du Nouvel An dans le métro en 2009, dans la baie de San Francisco. Le film est centré sur les 24 heures précédant la mort d'Oscar Grant : son combat pour essayer d'offrir une meilleure vie à sa fille, sa relation qu'il essaye de reconstruire avec sa compagne Sophina (Melodie Diaz) et ses rapports avec sa mère Wanda (Octavia Spencer).

C'est LE film qui révèle Michael B. Jordan au grand public. A l'époque, 2013, il a déjà enchaîné plusieurs rôles dans FBI : Portés Disparus, Cold Case : Affaires classées et le film Chronicle de Josh Trank.

"Creed" et "Creed II" de Steven Caple Jr.

En 2015 et 2018, Michael B. Jordan enfile les gants de boxe et surprend le public dans Creed : L'Héritage de Rocky Balboa et Creed II où il incarne Adonis Johnson, le fils de l'ancien adversaire de Rocky (Sylverster Stallone). Ce dernier, qui a raccroché les gants de boxe, décide de remonter sur le ring pour devenir l'entraîneur du jeune Adonis, bouillonnant de rage après la mort de son père et déterminé, lui aussi, à entrer dans l'Histoire. Véritable hommage à la saga Rocky, ces deux films continuent l'héritage laissé par le boxeur campé par Sylvester Stallone et abordent les thèmes de l'héritage, la culpabilité et offre à Michael B. Jordan, tout en muscles, le statut de star internationale.

"Black Panther" de Ryan Coogler

Black Panther est un film phénomène, qui a remporté de nombreux records. Sorti en 2018, il est le premier film du MCU (Univers Cinématographique Marvel), consacré au premier super-héros africain de l'écurie Marvel, centré sur l'Afrique et ancré dans notre société en y abordant notamment l’esclavage et le colonialisme. Michael B. Jordan est Erik Killmonger, le "méchant" de l'histoire, et donne la réplique à Chadwick Boseman (Black Panther), décédé en août dernier à 43 ans. Pour ce rôle, Michael B. Jordan a aussi soulevé beaucoup de fontes. Erik Killmonger séduit et fascine le public car il n'est pas qu'un méchant : rejeté par les siens à cause d'un crime commis par son père, il veut rendre justice à ses frères et sœurs oppressés et maltraités, grâce à la technologie du Wakanda, le pays fictif de Black Panther.



"La Voie de la Justice" de Destin Daniel Cretton

Dans La Voie de la Justice, Michael B. Jordan est acteur et producteur. Il incarne l'avocat Bryan Stevenson, qui défend les Afro-américains innocents, mais condamnés à mort en Alabama. Le film retrace son combat pour sauver Walter McMillian, incarné par Jamie Foxx. De leurs rencontres aux parloirs, au racisme systématique et leurs luttes pour obtenir la justice, La Voie de la Justice est un film puissant et biographique sur Bryan Stevenson et qui prouve une nouvelle fois le talent de Michael B. Jordan. Après avoir vu l'acteur souvent torse nu, le public le découvre ici dans le costume d'un avocat qui a marqué l'Histoire.

"Chronicle" de Josh Trank

Avant Black Panther, Michael B. Jordan a démarré sa carrière dans le monde des super-héros dans Chronicle. Il a alors 25 ans et partage l'affiche avec Alex Russell (Carrie, la vengeance) et Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man). Le trio incarne trois lycéens qui se retrouvent un jour dotés de super-pouvoirs, après avoir exploré un cratère et entrés en contact avec une mystérieuse substance. Passé le côté euphorique de leurs corps qui leur permettent de tout faire, c'est le drame : chacun utilise ses pouvoirs sans prendre conscience de la responsabilité de leurs actes. Chronicle est un film d'action et de science-fiction qui essaye de questionner les protagonistes sur leurs rapports aux pouvoirs et ce qu'est un super-héros.

