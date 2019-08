Katie Holmes et Jamie Foxx ont rompu, après six ans d'amour non-officiel

publié le 20/08/2019 à 10:38

C'est une histoire d'amour qui aura beaucoup fait parler à Hollywood. Katie Holmes et Jamie Foxx, qui n'ont jamais officiellement annoncé être en couple, seraient désormais séparés. Les deux stars ont été ensemble pendant six ans, mais auraient décidé de mettre un terme à leur histoire.

Le 15 août 2019, Jamie Foxx a été aperçu très proche de la chanteuse et mannequin Sela Vave. Ce qui a commencé à éveiller les soupçons de la presse people américaine concernant son couple avec Katie Holmes. Finalement, le média américain Page Six annonce que Katie Holmes et Jamie Foxx ont bel et bien rompu. Une source du média aurait entendu une conversation entre l'actrice et une de ses amies à la terrasse d'un restaurant à New York. "Jamie fait sa vie, nous n'avons pas été ensemble depuis des mois", aurait-elle expliqué.

Une autre source, proche de Katie Holmes a même précisé que le couple s'est séparé en mai 2019, quelques semaines après leur deuxième apparition ensemble, lors du Met Gala. Leur première sortie en couple à un événement public datait de 2018, lors d'une soirée pour les Grammy Awards.