"Rambo" : les secrets du film d'action mythique avec Sylvester Stallone

Une voix caverneuse, un bandeau légendaire, un caractère en acier trempé... John Rambo a marqué le cinéma d'action des années 80. Ce personnage aussi fascinant que controversé a offert à Sylvester Stallone une seconde franchise à succès après Rocky.

Le premier volet de Rambo, réalisé par Ted Kotcheff, est sorti en 1982. Le film raconte l'histoire d'un ancien combattant revenu aussi médaillé que brisé du Vietnam. Le héros de guerre décide de fuir après avoir été arrêté pour vagabondage. Et devient alors la proie d’une chasse à l’homme sans pitié.

Mais avant de devenir un classique d'Hollywood, Rambo est d'abord un livre écrit en 1972 par le Canadien David Morrell. Venu aux États-Unis pour devenir enseignant, il croise de nombreux étudiants revenus du Vietnam avec de gros problèmes de réinsertion. Et il ambitionne donc avec son roman de raconter le destin de ces vétérans du Vietnam qui, partis combattre en héros pendant la présidence de John Fitzgerald Kennedy sont revenus en paria dans une Amérique défaite où le mouvement hippie se montre alors très virulent à leur endroit.

Stallone réécrit le personnage et change la fin du film

Très tôt, la Columbia décide d'acheter pour 75.000 dollars les droits du livre. Un geste en avance sur son époque car les films racontant l’enfer du Vietnam et de ses dommages collatéraux, de Taxi Driver à Apocalypse Now en passant par Voyage au bout de l’enfer, n'ont pas encore débarqué sur les grands écrans.

Quand Ted Kotcheff décroche la réalisation de Rambo, il ne voit pour incarner le rôle-titre qu'un seul acteur : Sylvester Stallone. Il devra pourtant convaincre le producteur Mario Kassar, car l'étoile de Stallone a pâli depuis Rocky avec l'enchaînement de quatre bides : FIST, Les Faucons de la nuit, La Taverne de l'enfer et À nous la victoire que Kassar vient de produire. Mais il finit par donner son feu vert.



Kotcheff envoie le scénario à Stallone qui dit "oui" mais en posant ses conditions. Il veut réécrire le personnage, le rendre plus sympathique et surtout ne pas le faire mourir à la fin. Kotcheff tope là. Stallone sera Rambo. Et prévu pour être un film de studio, le film devient une série B d'action indépendante à qui personne ou presque n'envisage un grand destin. Succès au box-office, Rambo a donné lieu à quatre suites, dont trois ouvertement patriotiques. Rambo : Last Blood, le dernier volet, est sorti en 2019.

