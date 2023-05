May the 4th : pourquoi les fans de Star Wars ont choisi la date du 4 mai pour célébrer leur passion ?

May the force with you. Aucun fan de Star Wars ne passera à côté de cette iconique référence, ayant inspiré la date du 4 mai pour le Star Wars Day. Célébrant l'univers cinématographique de George Lucas composé d'une dizaine de films et de séries, cette journée très importante donne souvent lieu à travers le monde à des regroupements massifs, à une pluie cosplays, à des rediffusions au cinéma mais aussi des annonces sur les productions futures.

Pourquoi le choix du 4 mai n'est pas anodin ? En anglais, elle se lit "May the Fourth", rappelant ainsi l'adage préféré des Jedi, "May the Force be with you", ou "que la Force soit avec toi" en français. Ce jeu de mot, utilisé pour la première fois en 1979 par The London Evening News pour souhaiter un bon début de mandat à Margaret Thatcher, a été détourné puis s'est ensuite répandu à travers les communautés de fans, avant d'être repris officiellement par la compagnie Lucasfilm.

Une célébration globale

Depuis le décès en 2016 de l'interprète de la princesse Leia, Carrie Fisher, le 4 mai est devenu l'occasion de célébrer la mémoire de l'actrice. Cette année, cette date a aussi été choisie pour l'intronisation de la star au Hollywood Walk of Fame, où sa fille Billie Lourd recevra l'étoile en l'honneur de sa mère.

Depuis le rachat de la firme par Disney en 2012, une aire de Disneyland est spécialement dédiée aux combats intergalactiques au sabre laser. Surtout, la compagnie aux grandes oreilles a ravivé l'engouement pour cet univers de science-fiction en multipliant les sequels ou les préquels, ou en mettant en avant des histoires orignales dans des films, comme Star Wars : Rogue One ou des séries, à l'image de The Mandalorian.

Très lucrative, la sage Star Wars n'a pas fini de mettre des étoiles dans les yeux des fans, issus de toutes les générations. En effet, le 7 avril dernier, LucasFilm a annoncé que trois nouveaux longs-métrages sont en préparation avec l'actrice britannique Daisy Ridley, qui reprendra le rôle de Rey.

