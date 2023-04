Star Wars : Disney annonce trois nouveaux films dont un avec Daisy Ridley

Lors de la Star Wars Celebration qui s'est tenue ce vendredi 7 avril, Disney a annoncé que trois nouveaux films de la saga en prises de vue réelles étaient en préparation. Il ne s’agira pas d’une nouvelle trilogie, mais d’histoires distinctes.

Daisy Ridley, qui incarnait Rey dans les épisodes XII, XIII et IX, y fera sans grand retour sous le rôle iconique de la jeune Jedi. Selon les informations distillées par le site officiel de Star Wars, l'histoire se déroulera 15 ans après L’ascension des Skywalker. Rey devrait y reconstruire l’ordre des Jedi.

Le second film sera quant à lui réalisé par James Mangold (Logan, le prochain Indiana Jones). L'action se déroulera "25.000 ans dans le passé, et sera centrée sur les origines du premier Jedi", selon le site. Le troisième et dernier film annoncé sera lui réalisé par Dave Filoni et se déroulera pendant la Nouvelle République.



