Si vous aimez l’humour absurde, vous allez être servis ! Dans Secrets de producteur, Cyril Colbeau-Justin nous raconte l’histoire du film Mais qui a tué Pamela Rose ? sorti en 2003 avec le célèbre duo Kad et Olivier.



Sur le modèle des Y a-t-il un pilote dans l’avion, messieurs Merad et Baroux ont en effet imaginé l’improbable duo de flics du FBI particulièrement sous doués, les redoutables Bullit et Riper qui vont devoir faire équipe pour résoudre une mystérieuse affaire.

Personnages stupides, gags qui tombent à plat, anachronisme : Cyril Colbeau-Justin alors producteur quasi débutant se voit proposer le film par un spécialiste du genre plutôt très Nul. "C'est mon premier succès, on me l'a donné. C'est le monsieur à qui je dois tout dans ce métier, c'est Dominique Farrugia (...) On se met d'accord, on fait les papiers, il voulait que le projet ne meurt pas", explique Cyril Colbeau-Justin.

Au-delà des décors bricolés façon USA il y avait aussi à l’écran toute la bande de Kad et Olivier. Jean-Paul Rouve, mais aussi Marina Foïs Gérard Darmon et l'apparition de Laurent Lafitte très fugacement.

