publié le 31/01/2018 à 15:00

Avant de découvrir quelques-uns des 15 nouveaux films à l'affiche cette semaine, on fait le point sur les entrées des films sortis mercredi dernier avec CBO.fr. Le dernier film de Steven Spielberg est un véritable succès, puisque Pentagon papers a passionné près de 450.000 spectateurs. Joli démarrage aussi pour Hugh Jackman et la comédie musicale The Greatest Showman qui a séduit 250.000 personnes.



En deuxième semaine, Michèle Laroque et son film Brillantissime cumulent près de 460 000 entrées. Côté cumuls : Jumanji a passé le cap des 3 millions d'entrées et La promesse de l'aube avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney a franchi la barre symbolique du million d'entrées.

Ce mercredi 31 janvier est marqué par la sortie très attendue des Tuche 3, réalisé par Olivier Baroux. On suit les mésaventures de Cathy et Jeff Tuche qui débarquent avec toute la tribu à l'Élysée.

Avec Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve dans la distribution, cette comédie se révèle aussi touchante notamment dans l'attitude du nouveau couple présidentiel lors de son arrivée au palais. "La première chose que dit Cathy Tuche quand elle arrive à l'Élysée, c'est qu'elle veut payer le chauffage", affirme le réalisateur. Une véritable anecdote inspirée par Yvonne de Gaulle, qui ne voulait pas que tout soit payé par l'État.



> Les Tuche 3 - Bande-annonce officielle HD

Les autres sorties de la semaine

Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier suit l'histoire d'une famille où se mêlent retrouvailles, amour et animaux. Plein de choses attachantes, plein de choses énervantes : un peu le syndrome comédie d'auteur qui se regarde filmer et s'écoute écrire. On retrouve au casting Félix Moati, Marina Foïs, Laetitia Dosch et Crista Théret.



À l'affiche aussi cette semaine, le film Sparring de Samuel Jouy avec Mathieu Kassovitz. L'acteur joue le rôle d'un boxeur vieillissant qui n'a jamais réussi à marquer l'histoire du ring. Il va pourtant réussir à se faire engager par un champion en reconquête de son titre pour lui servir de "sparring", autrement dit de compagnon d'entrainement.



À retrouver aussi, le film Voyoucratie réalisé par deux jeunes cinéastes réunis sous l'acronyme FGKO, L'insulte de Ziad Douairi qui va représenter le Liban pour l'Oscar du meilleur film étranger, et Wonder wheel, le dernier Woody Allen avec Kate Winslet et Justin Timberlake.