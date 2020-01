publié le 30/01/2020 à 10:58

On ne l'attendait pas vraiment sur une scène entouré de musiciens. Et pourtant, Kad Merad rode actuellement - dans le plus grand secret - un spectacle inédit intitulé sobrement Kad Merad On Stage.



On l'a adoré en Jean-Michel Apeuprès. Il n'a pas à rougir d'être chaque année un Enfoiré. On se souvient de son interprétation délurée d'I Believe I Can Fly sur la scène des César en 2007. Pourtant, quand Kad Merad monte sur scène, en jean, chemise bleue et veste en daim, on a un peu de mal à réaliser. Une dizaine de musiciens l'entourent : trois cuivres, deux guitaristes, un bassiste, un batteur et même un choriste. Il ouvre la soirée avec Fly Me To The Moon de Frank Sinatra et enchaîne avec Encore et encore de Francis Cabrel, Le cimetière des éléphants d'Eddy Mitchell et L'envie de Johnny Hallyday.

La déconne n'est jamais loin : chaque chanson est entrecoupée d'un sketch. Tout est encore en chantier, certaines blagues tombent à plat, d'autres font déjà pleurer le public comme l'explication du chant en yaourt avec du yaourt dans la bouche ! Une seule date est pour le moment annoncée le mois prochain, Kad Merad veut y aller crescendo. "On est en train de construire le spectacle, j'en parle pas trop (...) Je fais ça dans un but après de le faire vraiment d'une manière sérieuse avec une tournée peut-être ou s'installer à Paris dans une salle", explique-t-il avant de poursuivre : "Comme je suis à l'état d'élaboration, on cherche encore de la musique, parce qu'au départ, c'est un concert. J'ai la chance d'avoir une formation très solide. C'était Lucien que j'avais pour les César [2019] et c'est parti un peu de là l'envie de continuer".

Une passion qui remonte à l'enfance

Kad Merad reprend Alain Bashung, Claude Nougaro, Renaud ou Michel Jonasz... Musicalement, ça joue plutôt très bien. Il étonne en rockeur, séduit en crooner. Le comédien a parfois du mal à lâcher son prompteur, manque de faire tomber son micro, arrache involontairement ses oreillettes. On ne sait plus trop ce qui est scénarisé ou pas. En tous cas, la passion de Kad Merad pour la musique est sincère, et pour cause, elle remonte à l'enfance. "J'ai plutôt lâché la musique pour aller vers la comédie. Mais, j'ai commencé par la musique (...) À la maison, elle est tout le temps là. J'ai les instruments : une batterie, des guitares, des enfants qui font de la musique", confie Kad Merad.