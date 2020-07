publié le 20/07/2020 à 12:20

C'est une star du grand écran japonais qui a disparu. Le samedi 18 juillet 2020, de nombreux médias rapportent le décès de Haruma Miura à 30 ans. L'acteur a été retrouvé sans vie à son domicile à Tokyo. Transporté à l'hôpital, il n'a pas pu être réanimé selon des sources policières citées par la presse japonaise, qui évoque la présence d'une lettre de suicide.

Haruma Miura était notamment connu pour son rôle dans l'adaptation du manga à succès L'Attaque des Titans (2015). Il y incarnait le héros Eren, un adolescent qui combat les Titans, ces énormes créatures repoussantes qui dévorent les humains.

Mais, avant ce rôle, Haruma Miura a démarré sa carrière en 1997, dans Agri, un film basé sur la vie de la coiffeuse Yoshiyuki Aguri. Il a alors 7 ans. Avant de se lancer dans le cinéma, Haruma Miura entame une carrière de chanteur. Avec deux amis, il forme le groupe Brash Brats. En 2006, il brille au cinéma en obtenant les rôles principaux de deux films : Catch a Wave et Kimi ni Todoke.

Les années 2010 sont aussi fastes pour le jeune homme grâce à L'Attaque des Titans, Kinky Boots (2016) et Little Nights, Little Love (2019). En 2019, il sort aussi un titre intitulé Fight For Your Heart. À la rentrée, les fans pourront le voir à la télévision dans Love Will Begin When Money Ends et cet été au cinéma dans Confidence Man JP : Princess et Taiyo no Ko : Gift of Fire.

