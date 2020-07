Star Wars : Hayden Christensen de retour dans la peau d'Anakin Skywalker ?

Crédit : Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 17/07/2020 à 16:10

Quinze ans après La Revanche des Sith, les fans de Star Wars pourraient bien retrouver Anakin Skywalker, incarné par Hayden Christensen, dans la nouvelle série Disney+ sur Obi-Wan Kenobi.

Selon le site LRM Online, Hayden Christensen aurait signé pour un rôle régulier, ce qui laisse supposer, si l'information est confirmée, qu'il ne s'agira pas d'un simple caméo. Mais attention, Lucasfilm et Disney n'ont encore rien dit à ce sujet.

Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'une mini-série sur Obi-Wan Kenobi est bien en préparation. La réalisatrice est Deborah Chow, qui a déjà fait deux épisodes de The Mandalorian.

Ewan McGregor a été confirmé dans le rôle-titre. Seulement, le tournage de cette production de six épisodes a été repoussé à 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Aucune date diffusion n'est encore prévue, mais si la situation sanitaire ne s'empire pas, on peut espérer voir la série toute fin 2021 ou début 2022.