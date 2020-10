Stone, Audiard, Frémaux... L'ouverture réussie du Festival Lumière à Lyon

publié le 12/10/2020 à 12:02

Le 12e Festival Lumière a ouvert ses portes à Lyon le week-end dernier. Cette édition est consacrée au cinéma dit de "patrimoine". Compte tenu de la crise du coronavirus, c'est aussi une édition particulière qu'ont organisée Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier, les deux créateurs du Festival. Ils ont voulu placer ce 12e Festival sous le signe de l'espoir, alors que l'on sait, le cinéma est l'une des victimes économiques de la Covid.

De grands classiques du cinéma seront projetés à Lyon jusqu'au 18 octobre dans le cadre du Festival. Il y aura aussi des hommages à Michel Piccoli, on fêtera Albert Dupontel ou encore le compositeur Gabriel Yared, mais aussi le centenaire de la naissance de Michel Audiard. 35 ans après sa disparition, son fils Jacques Audiard confie : "Le deuil, ça reste le deuil (...) il est mort à 65 ans et moi j'en ai 68. D'une certaine façon je suis son aîné maintenant et c'est singulier d'être le fils cadet d'un père dont on est maintenant l'aîné. Mon père a une postérité considérable, c'est quand même assez rare pour un scénariste". Les Tontons Flingueurs ont ouvert le Festival lors d'une projection à la Halle Tony Garnier.

Oliver Stone (Platoon, Né un 4 juillet), le réalisateur américain est en promotion de son autobiographie À la recherche de la lumière, où il parle avec beaucoup de franchise de son histoire personnelle, professionnelle, de ses triomphes, de ses échecs et ses addictions. "J'ai écrit un livre pour apprendre. Écoute mon vieux si tu écris tes mémoires, il faut étonner, sinon tu es un homme mort, pas tranquille", explique-t-il au micro de RTL.