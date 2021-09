Jean-Paul Belmondo aura le droit à son hommage national. Il lui sera rendu jeudi 9 septembre, trois jours après son décès à l'âge de 88 ans. Le mot clé de l'événement sera la simplicité, avec les impondérables d'une cérémonie d'hommage national : la Marseillaise, la marche funèbre ou encore le discours présidentiel.

Des discussions ont lieu actuellement directement entre Paul Belmondo et le couple Macron pour fixer les détails de l'hommage. En plus des invités, d'après les informations de RTL, du public devrait pouvoir prendre place dans les coursives des Invalides. Environ un millier de personnes seraient concernées. Pour ceux qui n'auront pas de place, un écran géant sera installé à l'extérieur.

Les préparatifs sont assez simples puisque le couple présidentiel et la famille Belmondo se connaissent bien et se fréquentent régulièrement depuis 2017. Un autre point reste à être tranché : fin de matinée ou fin d'après-midi, on ne sait toujours pas quand aura lieu précisément cet hommage national.

Jean-Paul Belmondo ne manquait pas de légèreté lorsqu'il imaginait à quoi pouvait ressembler ses adieux. "C'était juste après l'enterrement de Johnny Hallyday. Je lui dis 'qu'est-ce-que tu aimerais toi ?'. Il disait des bêtises et après il me dit : 'Si, j'ai pensé à quelque chose. Tu vois, j'aurais mon cercueil qui sera emporté par un hélicoptère. Et, il y a aurait un petit trou, j'y passerais ma main. Et je dirais au revoir, au revoir !'", racontait Michel Godest, ami et avocat de l'acteur défunt, sur RTL.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Une opération anti-drogue à mal tourné à Marseille, ce lundi. Plusieurs policiers ont été attaqués. Le suspect qui avait été interpellé a été libéré par le groupe d'assaillants.

Coronavirus - Des patrons souhaitent la mise en place du passe sanitaire au sein des entreprises. Certains sont déjà passés à l'action alors que cette décision est actuellement considérée comme illégale.

Afghanistan - Mardi 7 septembre, les talibans ont tiré des coups de feu en l'air à plusieurs reprise pour disperser les manifestants rassemblés pour dénoncer la répression dans le Panchir.