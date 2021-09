Mort de Jean-Paul Belmondo : pourquoi le film "Stavisky" a marqué "une césure" dans sa carrière

"C'était le comédien le plus doué de sa génération". Guillaume Evin, auteur de Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum (Hugo Image), revient au micro de RTL sur la vie de l'acteur décédé lundi 6 septembre. Devenu célèbre en pleine période des Trentes Glorieuses, "Belmondo a incarné cette France épanouie", résume le biographe.

Un portrait qui dépeint un homme chaleureux et bon vivant. Pourtant, le public connaît moins le côté vulnérable de Jean-Paul Belmondo. "Je pense qu'il a vécu comme une injustice profonde le film Stavisky d'Alain Resnais en 1974", explique Guillaume Evin. Présenté à Cannes, le long-métrage a été sifflé par les spectateurs et spectatrices. "Ça, Jean-Paul ne l'a jamais supporté. Il n'a pas compris".

Toute sa vie, Jean-Paul Belmondo avait réussi à manier deux cinémas différents : les films d'auteurs de la Nouvelle Vague et le cinéma populaire. Cet événement marque "une césure", affirme Guillaume Evin. "Et à partir de là, il va se dire 'OK en fait, je suis enfermé dans une case et les gens s'attendent à me voir dans un type de cinéma'. Il va basculer dans un cinéma commercial un peu plus accessible, un peu moins rigoureux". Cette période restera une profonde blessure pour l'acteur qui ne comprenait pas cette notoriété qui lui était "tombée dessus, comme ça".