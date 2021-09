Mort de Jean-Paul Belmondo : "C'est le plus grand qui est parti", confie Deutsch

Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à 88 ans. Au micro de RTL, Lorànt Deutsch partage ses souvenirs avec "Bébel" avec qui il a tourné devant la caméra de Cédric Klapisch dans Peut-être.

Lorànt Deutsch a appris la triste nouvelle alors qu'il était à RTL pour enregistrer sa nouvelle émission Entrez dans l'Histoire, diffusé tous les samedis de 13h30 à 14h30. "Ce qui était terrible, c'est que j'ai partagé un film avec Belmondo, mais je n'avais aucune scène avec lui, ce qui était un crève-cœur énorme. Mais, j'ai eu la chance d'avoir eu une journée de tournage avec lui. Donc, je l'ai vu travailler ", confie Lorànt Deutsch.

"Belmondo c'était l'acteur, on voulait tous lui ressembler. C'était le monsieur qui faisait lui-même ses cascades. On a tous grandi avec lui, c'était la bande-son de notre enfance, celui qui faisait rêver. C'était le grand frère, le papa qu'on avait envie d'avoir. En tout cas un modèle, une icône", poursuit Lorànt Deutsch. "C'est le plus grand qui est parti (...) C'était comme un Pokémon, il les prenait tous et il les avait tous. On a perdu toute une génération de monstres sacrés de Marielle à Rochefort, mais il les chapeautait tous Belmondo. C'est la quintessence, l'essence même de l'acteur", conclut-il.