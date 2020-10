publié le 20/10/2020 à 11:16

Direction Stains en Seine-Saint-Denis, là où se mettent en boîte les nouvelles aventures du Petit Nicolas, ce troisième volet est baptisé Le trésor du Petit Nicolas.

Après Laurent Tirard en 2009 et 2014 et 8 millions d'entrées au total, c'est Julien Rappeneau qui reprend le flambeau. Il a co-écrit un scénario original, toujours tiré évidemment de l'univers de Sempé et Goscinny qui ont donné vie à ce gamin tendre et turbulent à partir de 1959 au fil de saynètes publiées dans la presse puis en album, devenu un véritable classique de la littérature jeunesse.

Dans Le trésor du Petit Nicolas, Papa est promu à la grande fierté de Maman, son épouse et de leur fils Nicolas. Sauf que pour ce nouveau poste, il va falloir déménager dans le Sud, ce qui n'est pas du tout du goût de Nicolas, obligé de quitter sa bande de copains. Côté acteurs, le public découvrira d'Ilan Debrabant, 9 ans, qui incarne le Petit Nicolas. "J'ai lu tous les livres pratiquement, j'ai vu tous les films. Il est tout le temps joyeux, tout le temps prêt à s'amuser (...) Par contre, il est tout le temps déterminé, par exemple, s'il doit construire une cabane, il construit directement la cabane", confie le jeune acteur. Ilan Debrabant n'est pas un débutant, il a déjà joué dans Nous finirons ensemble ou 10 jours sans maman.

Un film sur l'amitié

Ce n'est pas la première fois que le réalisateur Julien Rappeneau travaille avec des enfants. Son précédent film, Fourmi avait déjà pour héros un petit garçon. Scénariste et metteur en scène, Julien Rappeneau éprouve une vraie tendresse pour ce monde de l'enfance et ça l'intéressait d'imaginer une histoire inédite tout en gardant évidemment les fondamentaux de la saga.

"On a gardé les personnages qu'on connaît, les amis du petit Nicolas, Papa, Maman. Il faut respecter le ton de l'œuvre qui est un mélange subtil d'humour, de mélancolie, de poésie. Cette harmonie que Sempé et Goscinny ont magnifiquement réussie dans l'œuvre", démarre le réalisateur.

"Après le travail, c'est de réussir à faire une histoire, car Le Petit Nicolas ce sont des petites nouvelles, donc j'avais envie d'un vrai récit et forcément en y mettant des choses personnelles, parce que cette histoire d'amitié elle me parle, elle me touche. J'ai décidé de l'écrire avec un ami scénariste avec qui j'étais en CP", poursuit-il.



Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve succèdent à Valérie Lemercier et Kad Merad

Dans le rôle de la maman, c'est Audrey Lamy qui prend la relève de Valérie Lemercier. Elle incarne une femme dévouée à sa famille mais tout sauf potiche et effacée. "Une femme au foyer c'est un vrai job. C'est s'occuper de tout, de la maison, des vacances, de son fils, de l'école, de l'éducation de son fils qui est très importante pour elle, du travail de son mari qu'elle soutient. C'est une femme qui a beaucoup de choses à faire, malgré le fait qu'elle ne travaille pas uniquement qu'aux fourneaux", décrit l'actrice. Quant à Jean-Paul Rouve, il incarne Papa et succède ainsi à Kad Merad.