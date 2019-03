publié le 03/03/2019 à 21:59

9 ans après la sortie en salles du film à succès Les Petits Mouchoirs, sa suite a été dévoilée dimanche dans un tout premier teaser. C'est le réalisateur du film, Guillaume Canet qui a posté sur les réseaux sociaux et Youtube des images inédites de cette suite intitulée Nous finirons ensemble, qui sortira le 1er mai 2019.





Au casting, on retrouve notamment les acteurs du premier volet, François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Laffite, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Valérie Bonneton et Joël Dupuch seront de retour. Pour ce second volet, José Garcia a rejoint le casting.

D'après les premières images dévoilées dimanche, on a pu découvrir plusieurs éléments du scénario, notamment le contexte de l'histoire qui se déroule pendant les vacances de Pâques au Cap Ferret. Rendez-vous dans les salles de cinéma, le 1er mai !

> Nous Finirons Ensemble - Teaser Officiel HD