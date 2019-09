publié le 11/09/2019 à 12:25

Une claque monumentale. Au cinquième jour d'un festival, de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices sont sorties du lot et parfois, des films font l'effet d'une bombe dans le paysage cinématographique. Après avoir raflé les mises de la Mostra de Venise 2019, le Joker a également fait sensation au Festival international du film de Toronto 2019. Et parmi les autres succès, selon RTL : Deux moi de Cédric Klapisch.

Ce nouveau film de Cédric Klapisch est une fable urbaine drôle et émouvante qui raconte l'histoire de Mélanie et Rémi, 30 ans chacun. Les deux jeunes souffrent de la même solitude affective, et vont se croiser sans jamais se rencontrer alors qu'ils sont faits l'un pour l'autre.

Dans ce jeu du chat et de la souris, Ana Girardot et François Civil sont beaux, émouvants, attachants, entourés notamment de Camille Cottin et François Berléand qui jouent leurs psys. "Choisir la bonne personne c'est la même chose qu'il y a 100 ans sauf que les outils pour y arriver ne sont pas les mêmes (...) il y a une sorte de fascination, de liberté mais ça crée une angoisse", a confié le réalisateur au micro de RTL.

> DEUX MOI – Bande-annonce officielle – Cédric Klapisch / François Civil / Ana Girardot (2019)

La sensation du "Joker"

Le lauréat du Lion d'or 2019 a récidivé en époustouflant les spectateurs venus le voir au Festival international du film de Toronto 2019. C'est un film à la fois terrifiant et subjuguant dans lequel on découvre la naissance du Joker, le futur ennemi de Batman. La subtilité du projet c'est que derrière la mise en scène sublime de Todd Philipps (réalisateur de Very Bad Trip) et l'interprétation hallucinée et hallucinante de Joaquin Phoenix, on découvre une parabole glaçante d'une société fictive qui ressemble beaucoup à la nôtre.

Dans celle-ci, les oubliés et les anonymes n'attendent qu'un leader, même si c'est un populiste sans conviction. Ils veulent laisser éclater leur désir profond de reconnaissance, même si ça doit passer par la violence. Le film est brutal, fascinant, dérangeant. Le Joker sort le 9 octobre 2019 en France.