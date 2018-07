publié le 31/05/2017 à 18:30

Après Laetitia Casta, Pauline Lefèvre, Marie Gillain et Læticia Hallyday, c'est au tour de l'actrice Ana Girardot de se poser en une du magazine Lui. En pleine promotion de Ce qui nous lie, le prochain long-métrage de Cédric Klapisch, dans lequel elle partage l'affiche avec Pio Marmaï et François Civil, la fille d'Hippolyte Girardot et Isabel Otero a pris du temps pour une séance photo en bikini.



Contrairement aux couvertures sexy voire érotiques qui ont pu faire la popularité du mensuel, Ana Girardot ne pose pas topless, mais culotte de maillot bain et haut semi-transparent derrière un coucher de soleil. Un cliché sensuel et chic qui met en valeur la jeune actrice.

Le numéro avec Ana Girardot sera en kiosque dès le 31 mai. La comédienne a été photographiée par Pierre-Ange Carlotti, qui avait réalisé la couverture de mars 2017 avec Hailey Baldwin, la nièce d'Alec Baldwin, élue la semaine dernière femme la plus sexy du monde par le magazine britannique Maxim's.

À 28 ans, Ana Girardot affiche une belle carrière qui a décollé au cinéma en 2010 avec Simon Werner a disparu... de Fabrice Gobert. Sept ans plus tard, elle incarne Juliette, une jeune vignoble dans Ce qui nous lie de Cédric Klapisch, dont la sortie est prévue le 14 juin.