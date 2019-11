François Berléand: "J'ai toujours un trac énorme !"

publié le 17/08/2019 à 12:30

"Et si..." se fonde sur un concept simple: parcourir la vie de l’invité, sa carrière et ses envies en misant sur l’imaginaire !

"Et si... vous pouviez vous télé transporter dans l'endroit de votre choix ?", "Et si... vous pouviez échanger votre carrière contre celle d'un confrère ou d'une consœur ?", "Et si vous nous racontiez le jour où tout a basculé ?"...

Grâce à ce petit jeu de questions / réponses, vous saurez tout de nos invités !

Aujourd'hui Alba reçoit François Berléand, l’acteur prolifique aux plus de 250 films et pièces de théâtre, qui a mis du temps à se faire connaître du grand public mais est devenu aujourd'hui comme "indispensable" au théâtre et au cinéma français !

François Berléand qui fait partie depuis peu de « The Artist Academy », première plateforme en ligne à proposer aux particuliers des Masterclass intéractives dirigées par les plus grands artistes francophones : Littérature avec Bernard Werber, création avec Chantal Thomass, musique avec Gautier Capuçon… etc.

Pendant une heure, il revient pour nous sur son passé de publiciste, ses premiers pas au théâtre aux côtés de Josiane Balasko, ses engagements politiques et ses projets.





"Et si..." avec François Berléand

Et si…

… vous pouviez vous télé transporter 1h dans l’endroit de votre choix, on irait la faire où cette émission ?

… vous deviez choisir entre le théâtre et le cinéma ?

… l’on vous confiait enfin le rôle que vous avez toujours rêvé d’incarner, ça serait lequel ?

… vous pouviez choisir la partenaire de votre prochain film ou de votre prochaine pièce, avec qui aimeriez-vous tourner ?

… vous pouviez échanger votre carrière avec celle d’un confrère ? Y a-t-il un acteur que vous avez toujours envié ?

… vous pouviez exercer votre métier à une autre époque, laquelle choisiriez-vous : le cinéma muet, l’après-guerre, les années 70 ?