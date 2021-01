thank u, next

publié le 09/01/2021 à 14:01

La Chronique des Bridgerton continue d'être dans le top 10 des films et séries les plus regardés de Netflix. Créée par Shonda Rhimes, la papesse de la télévision américaine à qui l'on doit entre autres Grey's Anatomy, La Chronique des Bridgerton nous propulse dans l'Angleterre du XIXe siècle.

Cette série d'époque, qui peut plaire aux fans de Gossip Girl et de l'univers de Jane Austen, suit les aventures de Daphne Bridgerton, et de ses frères et sœurs, dans une société qui n'autorise pas les femmes à embrasser autre destin que celui d'épouse. Les scandales et les secrets des Lords et Ladies sont révélés par la mystérieuse Lady Whistledown dont la voix est celle de Julie Andrews.

Entre les bals, les costumes et les conventions du XIXe siècle, La Chronique des Bridgerton tire son épingle du jeu des séries avec une bande-son très contemporaine, version acoustique par le Vitamin String Quartet. Dans l'épisode 1, lorsque Daphne arrive au bal, vous pouvez ainsi entendre Thank U, Next d'Ariana Grande.

Dans l'épisode 3, Vitamin String Quartet réinterprète Bad Guy, le tube de Billie Eilish et Girls Like You de Maroon 5 dans l'épisode 5. Dans les autres épisodes, retentissent In My Blood de Shawn Mendes, Love Yourself de Sufjan Stevens, Wildest Dreams, extrait de l'album 1989 de Taylor Swift, mais aussi Strange (feat. Hillary Smith) de Celeste.