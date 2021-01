Son rôle le plus marquant est certaine une autre matriarche rousse : Atia, la nièce de Jules César et la maîtresse de Marc Antoine, dans les deux saisons de la série "Rome"

Polly Walker a aujourd'hui 54 ans et une longue carrière derrière elle Crédits : Charley Gallay / Getty Images North America / Getty Images via AFP |

Regé-Jean Page a été vu dans "For the People" ou "Mortal Engines"

On l'a vu dans la série "The Village" en 2013

publié le 04/01/2021 à 16:05

Impossible de passer à côté du phénomène La Chronique des Bridgerton pour les abonnés de Netflix. La nouvelle série produite par Shonda Rhimes, basée sur la série de livres de Julia Quinn, est toujours dans le Top 5 des séries les plus populaires de la plateforme depuis la diffusion de la saison 1 à partir de Noël 2020.

L'une des forces de la série (qui est loin d'être parfaite) est indubitablement son casting très glamour avec des personnages souvent beaux et jeunes qui font l'amour de façon passionnée 10 fois par épisode. La palme revient naturellement au couple principal de cette saison 1, Simon et Daphne, autour duquel l'intrigue gravite.

Si ces acteurs viennent souvent de décrocher leur premier grand rôle international avec La Chronique des Bridgerton, ils ont souvent fait leurs armes dans d'autres séries britanniques. Nicola Coughlan a été vue la série dans Derry Girls, Polly Walker dans l'excellente Rome de HBO et on ne présente plus la narratrice de la série : Julie Andrews, éternelle Mary Poppins chez Disney... Retrouvez dans notre diaporama en tête d'article notre tour d'horizon en image des carrières de ce casting (avec et sans leurs costumes très coloré). De quoi patienter avant de découvrir une éventuelle saison 2...