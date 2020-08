Billie Eilish, Otis Redding, Jorja Smith : Barack Obama publie sa playlist estivale

publié le 18/08/2020 à 23:01

C'est sa petite tradition de l'été. Comme chaque année, l'ancien président américain Barack Obama a publié sa playlist de musique estivale. Au total, 53 titres, des dernières nouveautés américaines à des morceaux beaucoup plus classiques.

"Au cours des derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique avec ma famille. Je voulais partager certains de mes titres préférés pour l'été", a écrit sur Instagram ce grand passionné de musique. Il avait par exemple rendu hommage en personne à Ray Charles à la Maison Blanche, en février 2016.

Cette année, on retrouve plusieurs stars récentes, à l'image de la chanteuse californienne Billie Eilish, qui a raflé six Grammy awards cette année, dont celui de l’album de l’année avec "When We Fall Asleep, Where Do We Go ?".

Barack Obama apprécie également la jeune rappeuse américaine Megan Thee Stallion, qui a récemment fait sensation en apparaissant sur WAP ("Wet ass pussy"), en duo avec la rappeuse Cardi B. Le titre sorti le 6 août sur YouTube cumule déjà 17 millions de vue.

Mais l'ancien président des États-Unis n'écoute pas que des nouveautés. Il a mis dans sa playlist estivale quelques classiques comme These Arms of Mine d'Otis Redding, Could You Be Loved de Bob Marley & The Wailers, ou encore My Baby Just Cares For Me de Nina Simone. De quoi mettre d'accord tous ses fans.