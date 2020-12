publié le 10/12/2020 à 13:09

Taylor Swift prouve une nouvelle fois qu'elle est une star géniale. Comme le rapporte le média américain Billboard, la star multi-récompensée a fait un don de 13.000 dollars à deux mères frappées par la crise économique du coronavirus.

Elles ont toutes les deux raconté la situation dans laquelle elles se trouvaient au Washington Post et appelé à la générosité des internautes via le site de collecte de fonds GoFundMe. Aux États-Unis, comme dans le reste du monde, la crise du coronavirus touche des millions de personnes qui se retrouvent sans-emploi et sans possibilités de payer leurs loyers.

Nikki Cornwell, mère célibataire à Nashville, d'où est originaire Taylor Swift, a confié qu'elle devait "5.000 dollars" à son propriétaire et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. Après son don, Taylor Swift lui a écrit un message plein de bonnes ondes, comme le rapporte Billboard : "Nikki, j'ai lu votre histoire dans le Washington Post et je vous trouve très courageuse de l'avoir partagée. Je suis sincèrement désolée de tout ce que vous avez traversé cette année et je voulais vous envoyer un cadeau, d'une femme de Nashville à une autre. Love. Taylor Swift".

Taylor Swift a aussi aidé Shelbie Selewski, vivant dans le Michigan et qui a perdu son travail au cours du printemps dernier. Depuis, elle ne parvient pas à retrouver un nouveau boulot, tout comme son fiancé, alors que les factures grossissent et qu'ils doivent élever leur fille de 7 ans. "Shelbie, je vous envoie ce cadeau après avoir lu votre témoignage dans le Washington Post. Personne ne devrait ressentir le stress qui vous ronge. J'espère que vous passerez de belles vacances de fin d'année avec votre famille", lui a écrit Taylor Swift.