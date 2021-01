publié le 06/01/2021 à 16:50

La Chronique des Bridgerton, production de Shonda Rhimes pour Netflix est dans le Top 10 des séries les plus regardées de la plate-forme. Avec son intrigue qui mélange certains codes de Gossip Girl dans une époque qui peut plaire aux fans de Jane Austen, le tout servi par des personnages attachants et convaincants, La Chronique des Bridgerton passionne ou énerve.

Sachez qu'une saison 2 est en préparation, comme le révèle le média américain TV Line. La production de cette pépite réalisée par Shonda Rhimes devrait démarrer en mars prochain, bien que Netflix n'ait pas encore annoncé officielle une saison 2. En attendant d'en savoir plus, cela laisse amplement le temps de se demander ce que pourrait nous réserver la papesse du petit écran dans l'univers du duc et de la duchesse d'Hastings.

Une fois les épisodes de cette saison 1 regardés, difficile de ne pas se poser de nombreuses questions sur une potentielle suite des aventures de Daphne et Simon Hastings, des fratries Bridgerton et Featherington et de Lady Whistledown.

1. L'identité de Lady Whistledown sera-t-elle découverte ?

Claudia Jessie et Nicola Coughlan dans "La Chronique des Bridgerton" Crédit : Netflix

Lady Whistledown qui fait la pluie et le beau temps dans la haute société londonienne n'est autre que la pétillante et solaire Penelope Featherington. Et non une veuve qui côtoie les bals, ni la couturière Genevieve Delacroix, comme le pense la charismatique Eloise Bridgerton. La jeune femme parviendra-t-elle à découvrir dans la prochaine saison que son amie est Lady Whistledown ? Ou Penelope, désormais traquée par la garde rapprochée de la reine Charlotte qui en veut à Lady Whisledown révélera-t-elle son secret à Eloise pour lui demander de l'aide ? On pourrait imaginer si Eloise découvre l'identité de la chroniqueuse mondaine, qu'elle aide même Penelope dans la rédaction de ses petits papiers, pour devenir auteure comme elle le souhaite et libre d'une vie sans un mariage.

2. Qui va hériter des biens des Featherington ?

Après le décès brutal de Lord Featherington, assassiné après avoir truqué le match de boxe, Lady Featherington reçoit une lettre à son domicile indiquant le prénom de l'héritier des biens de la famille. Époque oblige, la veuve n'a pas le droit d'hériter de ce qui reste de son mari en biens matériels. Elle découvre le prénom du nouveau chef de famille dans une lettre. Prénom caché, mais en le découvrant, impossible d'oublier l'expression horrifiée de Lady Featherington. S'agit-il d'un parent éloigné qui va forcer Lady Featherington et ses filles à quitter leur domicile londonien ?

3. La tricherie de Will démasquée ?

Will a accepté de truquer son match de boxe à la demande de Lord Featherington. Il a pu ainsi gagner une coquette somme d'argent lui permettant d'avoir une meilleure vie avec sa famille. Mais puisque la tricherie de Lord Featherington a été démasquée et qu'il l'a payé de sa vie, Will est-il aussi en danger ? Il a accepté le marché et donc permis la ruine des bookmakers qui avaient parié pour lui. Reste à savoir si Will et sa famille ont décidé de rester à Londres ou s'ils ont déménagé à la campagne dans une somptueuse demeure, loin des erreurs du passé sur le ring.

4. Penelope avouera-t-elle ses sentiments à Colin ?

Penelope est amoureuse depuis très longtemps de Colin, qui ne semble pas éprouver les mêmes sentiments pour son amie. Et pourtant, on peut espérer une "happy end" pour ce couple qui a toujours réussi à se soutenir et à s'aider. Mais, avec le voyage de Colin en Grèce, sur les conseils de Penelope, il y a fort à parier que nos deux protagonistes ne se retrouveront pas tout de suite dans la saison 2.

5. La saison 2 aura-t-elle un long saut dans le temps ?

La saison 1 se termine 9 mois après les événements qui ont rythmé les 10 épisodes. Daphne donne naissance à son fils, entouré par sa mère et son époux le Duc. Si on a un si long saut dans le temps, on peut imaginer que la saison 2 pourrait démarrer aussi plus tard dans le temps et nous permettra de découvrir ce qui a pu se passer pour les autres protagonistes de la série, pendant la grossesse de Daphné. Par exemple, si Eloise a été obligé de se rendre au bal des débutantes ou si les Featheringtons ont dû déménager après le décès du chef de famille.

6. La "maladie" du Roi va-t-elle empirer ?

Le roi George III souffre vraisemblablement d'une démence sénile qui lui rend impossible de voir ses sujets et d'être avec son épouse la reine Charlotte. En effet, la seule fois où nous voyons le couple ensemble, le Roi demande à la Reine des nouvelles de leur enfant, dont il a oublié le décès. Après un accès de rage contre son épouse, elle se retire les yeux baignés de larmes. Peut-on craindre la morte du roi George III pendant le saut dans le temps de la fin de la saison 1 ou le reverrons-nous dans la saison 2, mais avec un "traitement" que l'époque peut permettre pour améliorer sa santé ?

7. Reverra-t-on Marina Thompson ?

Enceinte de George, son grand amour mort au combat, Marina accepte d'épouser le frère de ce dernier qui a juré de prendre soin du futur bébé. La jeune femme quitte donc la demeure des Featherington au grand soulagement de Portia Featherington pour épouser Sir Philip. Mais son départ de Londres est-il aussi un départ de la série ?

8. Anthony Bridgerton trouvera-t-il l'amour ?

Anthony Bridgerton et le Duc dans "La Chronique des Bridgerton" Crédit : LIAM DANIEL/NETFLIX

Devenu chef de famille après le décès de son père, Anthony a pour "mission" de trouver une épouse et d'assurer la lignée des Bridgerton. Mais le jeune homme, qui a osé régenter la vie amoureuse de Daphne au début de la saison 1, a déjà offert son cœur à Siena. La soprano choisit un autre compagnon qui souhaite réellement l'aimer sans la changer, contrairement à Anthony. Après sa rupture, il confie qu'il est décidé à trouver le grand amour, mais y parviendra-t-il ?

9. Benedict Bridgerton avouera-t-il sa passion pour la peinture ?

Deuxième de la fratrie des Bridgerton, Benedict veut comme Eloise vivre sa propre vie loin des codes imposés par la société. Benedict aime la peinture. Grâce à Henry Granville (, Benedict a un atelier et un endroit où il peut s'exprimer comme il le souhaite. Si la série semble plutôt frileuse à construire une histoire amoureuse entre les deux hommes, elle pourra nous montrer les progrès de Benedict, qui pourrait lui permettre d'exposer.