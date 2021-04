publié le 03/04/2021 à 16:10

Voilà une nouvelle qui a dû briser le cœur des fans de la série Les Chroniques de Bridgerton. Regé-Jean Page, l'interprète du Duc de Hastings, l'époux de l'héroïne Daphne (Phoebe Dynevor), sera absent de la saison 2.

C'est Lady Whistledown, la chroniqueuse mondaine de la série (et dont l'identité est seulement connue du public) qui a révélé l'information dans une lettre publiée le 2 avril dernier, sur le compte Instagram officiel de la série Netflix. "Alors que tous les regards se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour se trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a incarné avec tant de triomphe le duc de Hastings", peut-on ainsi lire dans le courrier.

Peu de temps après la publication de cette lettre, Regé-Jean Page a fait ses adieux à son personnage incandescent : "Ça été la chevauchée d'une vie. Ce fut un plaisir et un immense privilège d'avoir été votre Duc. Tout comme rejoindre cette famille, à l'écran et hors écran. Notre équipe incroyablement créative, généreuse et nos fans exceptionnels - tout cela est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. L'amour est réel et il continuera de grandir".

Daphne toujours au castin de la saison 2

Cependant, Daphne sera toujours au casting de cette future saison qui sera centrée sur son frère aîné Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa quête du grand amour. Sa prétendante, Kate Sharma sera d'ailleurs incarnée par Simone Ashley (Sex Education). "Daphne restera une épouse et une sœur dévouée, aidant son frère à naviguer à travers la prochaine saison des mondanités et ce qu’elle a à offrir - bien plus d’intrigues et de romance que ce que mes lecteurs ne peuvent supporter", précise ainsi Lady Whistledown.

"Je suis tellement impatiente parce que je sais ce qui se passe dans le deuxième livre et je pense qu'il y a certaines scènes incroyables que le public va adorer", avait d'ailleurs confié l'auteure dans son entretien pour la BBC. La production de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait démarrer au printemps 2021 pour une diffusion d'ici la fin de l'année.