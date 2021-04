publié le 07/04/2021 à 17:58

Les fans de la série Netflix Les Chroniques de Bridgerton ont eu le temps de faire leur deuil. Regé-Jean Page, l'interprète du duc de Hastings, l'époux de l'héroïne Daphne (Phoebe Dynevor), sera absent de la saison 2. Le couple autour duquel l'intrigue tournait va lentement disparaître pour faire la place belle à d'autres personnages seondaires qui vont désormais prendre toute la lumière.

Daphne sera toujours au casting de cette deuxième saison qui sera centrée sur son frère aîné Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa quête du grand amour. Sa prétendante, Kate Sharma sera d'ailleurs incarnée par Simone Ashley que les fans de la série Sex Education connaissent bien. "Daphne restera une épouse et une sœur dévouée, aidant son frère à naviguer à travers la prochaine saison des mondanités et ce qu’elle a à offrir - bien plus d’intrigues et de romance que ce que mes lecteurs ne peuvent supporter", a précisé la narratrice de la série Lady Whistledown.

La production de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait démarrer au printemps 2021 pour une diffusion d'ici la fin de l'année. La série semble suivre la logique des romans qui sont à l'origine de cette adaptation télévisée. Chaque nouveau tome explore les aventures et les amours d'un personnage en particulier. Le tome 2 est centré sur Anthony. Sans spoiler les fans, voici le pitch de ce deuxième livre : "Les Bridgerton sont stupéfaits : le vicomte Anthony veut se ranger ! Et il sait ce qu'il veut : une femme dont il ne risque pas de tomber amoureux, car l'amour est subalterne dans le couple. Edwina Sheffield est la reine de la saison, c'est donc elle qu'il épousera, et l'affaire sera réglée. Sauf que la demoiselle a une sœur dont l'influence est primordiale. Or, Kate Sheffield oppose son veto : un débauché comme Anthony n'est pas un parti convenable pour Edwina. Ce dernier est offensé. Lui, le célibataire le plus convoité de Londres, indésirable ? Pour qui donc se prend cette péronnelle, qui ne connaît rien à la vie, pour oser le critiquer ? Il va lui prouver qu'il est irrésistible !"

"Anthony" Crédit : J'ai Lu

Des grosses ficelles romantico-dramatiques qui font le charme certain de cette série plaisir coupable. D'après les dernières informations de nos confrères du magazine américain Variety, de nouveaux acteurs ont été sélectionnés pour intégrer le casting : Charithra Chandran, Shelley Conn (Terra Nova), Calam Lynch (Dunkerque, Derry Girls) et Rupert Young (Merlin).

Charithra Chandran jouera Edwina Sharma, la sœur de Kate, jeune et naïve qui cherche (comme c'est original) l'amour. Shelley Conn sera Mary Sharma, une femme qui devra affronter les regards médisants du tout Londres. Lynch incarnera Theo Sharpe, un assistant imprimeur qui représentera la classe ouvrière et usera de sa plume pour combattre sur le terrain des idées. Young sera quant à lui un entremetteur merveilleux (ou un ennemi coriace), Jack, avec toutes ses connexions dans la haute société.