Florian Zeller est l'invité en direct de Stéphane Boudsocq et de Jérôme Florin. Son premier film de réalisateur "The Father", adapté de sa pièce de théâtre "Le Père", sort mercredi prochain au cinéma.

publié le 21/05/2021 à 09:58

Voilà presque dix ans, que Florian Zeller a écrit puis monté sur scène une pièce de théâtre qui s'appelle Le Père, avec Robert Hirsch et Isabelle Gélinas. Le succès a été immédiat puis planétaire. L'aventure de ce texte se poursuit aujourd'hui avec le film qui en a été tiré, The Father, récompensé par deux Oscars (Meilleur Acteur et Meilleur Scénario) en avril dernier, un Goya et deux Baftas.

"A mon échelle, c'est une somme de petits miracles. La chance a beaucoup joué dans cette histoire-là (...) il y a 10 ans, on n'était pas du tout certain que les spectateurs seraient disponibles pour ce labyrinthe émotionnel et on a été vraiment émus et surpris par la réaction du public à l'époque (...) il y avait quelque chose de très fort et de cathartique pour nous", raconte Florian Zeller.



The Father, c'est l'histoire d'une descente aux enfers, chaque jour renouvelée, mais aussi à chaque fois différente. Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme qui vit seul dans son appartement londonien. Quand sa fille Anne (Olivia Colman) lui annonce vouloir partir s'installer à Paris avec son nouveau fiancé, Anthony a du mal à comprendre parce que sa fille est mariée à un type qu'il n'aime pas beaucoup et qui se pavane dans son salon...

> THE FATHER | Official Trailer (2020)

Mais au fait, pourquoi Anne, selon ses visites n'a-t-elle pas le même visage ? Au fond, n'est-elle pas en train d'essayer de le faire passer pour un fou avec un but inavoué : lui prendre son appartement. À moins qu'Anthony perde un peu la tête. Une visite chez le médecin avec Anne s'impose.

Une prestation éblouissante d'Anthony Hopkins

Anthony Hopkins incarne avec majesté cet homme aux portes de la folie, alternant période d'euphorie et d'abattement, de douceur et de violence... Il est entouré notamment d'Olivia Colman. Mention spéciale au décor de cet appartement qui change constamment tout en étant identique.

Ce film est un cauchemar vénéneux duquel se dégage une émotion intense, car derrière la santé mentale chancelante et la paranoïa du personnage principal, le réalisateur touche à l'intime, à l'universel : les relations parents-enfants et ce moment où parfois, l'âge ou la maladie faisant, le rapport s'inverse.

"Cette histoire vient un peu de mon vécu. J'ai été élevé, en partie par ma grand-mère, qui était quelqu'un de très important pour moi et qui a commencé à souffrir de démence sénile quand j'avais 15 ans. Donc j'ai été dans cette situation où l'on voit quelqu'un s'égarer, se perdre. J'ai découvert aussi que l'on peut aimer quelqu'un, mais que l'amour ne suffit pas", confie le réalisateur.