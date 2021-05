"Falling", "Mandibules", "L'étreinte"... Nos coups de cœur ciné pour la réouverture

publié le 19/05/2021 à 11:37

Place aux sorties cinéma de ce 19 mai... Cela faisait fait presque sept mois que nous n'avons pas prononcé cette phrase mais ce mercredi, c'est reparti : les amateurs de films sur grand écran vont avoir de quoi se rassasier.

À l'affiche, 14 nouveautés et 22 films qui ressortent, ceux qui avaient été retirés parfois quelques jours seulement après leur arrivée lors du deuxième confinement en octobre... Ça fait du monde. On rappelle que nos cinémas n'acceptent dans un premier temps que 35% de spectateurs en salle, ça fait un siège sur 3 de disponible... Masques obligatoires pendant la séance et vente de confiseries ou boisson interdites...

Que peut-on aller voir au cinéma ce 19 mai ? Commençons par les films qui ont droit à une seconde chance. Adieu les cons d'Albert Dupontel qui avait fait un démarrage canon à l'automne, mais aussi ADN de Maiwenn, Poly de Nicolas Vanier, Garçon chiffon de Nicolas Maury, Petit vampire de Joann Sfar, 30 jours max de Tarek Boudali, Sous les étoiles de Paris avec Catherine Frot mais aussi des films nommés ou primés aux Oscars comme Drunk avec Mads Mikkelsen ou Deux de Filippo Meneghetti... Tous les styles, des stars et des inconnus : séance de rattrapage pléthorique et alléchante puisque vous les aviez sans doute ratés au moment de leur passage éphémère sur nos écrans...

Du côté des nouveautés

> L' ÉTREINTE Bande Annonce (2021) Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne

Et si on préfère les nouveautés ou qu'on souhaite enchaîner plusieurs films, il y a un tout nouveau programme alléchant. Là aussi, tous les genres sont représentés... Commençons par un film qui nous a beaucoup touché et qui colle bien à cette réouverture puisqu'il parle d'un retour à la vie... L'étreinte, premier film de Ludovic Bergery dans lequel Emmanuelle Béart joue le rôle de Margot, une femme qui vient de perdre son mari et qui décide de se reconnecter à la vie... Elle reprend ses études, intègre une bande de jeunes gens totalement désinhibés, renoue avec la sexualité via des sites de rencontres, se met en danger aussi... Bref, elle apprend à revivre... Emmanuelle Béart apporte au personnage force et douceur. Un rôle puissant, marquant pour une comédienne qui avait disparu de nos écrans depuis trop longtemps

Nous vous signalons également un film très fort sur l'emprise sexuelle dans le monde du sport : Slalom de Charlène Favier montre comment un entraineur de ski (Jérémie Rénier) va abuser dans tous les sens du terme, d'une de ses jeunes athlètes, (Noée Abita)... Histoire glaçante inspirée de faits malheureusement réels.

> SLALOM Bande Annonce (2021) Jérémie Renier, Ski

Pour rire

Et pour les amateurs de comédie, il y a Manibules de Quentin Dupieux. Nous avons adoré ce film qui, comme d'habitude chez le réalisateur de Steak ou Le daim semble évoluer dans un monde parallèle... L'idée de départ est simple : deux pieds nickelés, voyous ratés et crétins volent une voiture dans laquelle ils découvrent une mouche géante... Leur idée, la dresser pour la transformer en voleuse volante. C'est absurde, burlesque, poétique, merveilleusement filmé. On y croise Adèle Exarchopoulos, le chanteur Roméo Elvis et le duo du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais.

> MANDIBULES Bande Annonce (2020) Palmashow, Quentin Dupieux

Autre comédie mais plus familiale et tendre : Envole-moi de Christophe Barratier avec Gérard Lanvin et Victor Belmondo. Comment un chirurgien, déboussolé par l'immaturité de son fils, va lui imposer de s'occuper d'un ado malade... Pardon, rédemption, résilience, amitié et famille. De beaux thèmes au cœur d'un joli film. Ajoutons à cette sélection, si vous avez des enfants fans d'animation que le chat et la souris les plus célèbres du dessin animé font leur grand retour en version numérique avec aussi de vrais acteurs de chair et d'os : j'ai nommé Tom et Jerry... Premier épisode sans doute de ce qu'on appelle une franchise...

Notre coup de coeur

Et parmi ces 14 nouveautés à découvrir en salles ce 19 mai nous avons eu un coup de cœur pour la première réalisation du comédien Viggo Mortensen. La star du Seigneur des anneaux, de Green Book ou des films de Cronenberg passe derrière la caméra avec Falling, bouleversante histoire autour d'un père et d'un fils qui n'ont jamais pu communiquer et que la maladie va réunir... John va devoir s'occuper de Willis, atteint de démence, un homme brutal, homophobe, réactionnaire qui ne comprend pas ce fils gay et doux... Falling parle de la difficulté d'aimer l'autre. Viggo Mortensen a puisé dans certains de ses souvenirs mais aussi ceux des autres pour imaginer son histoire. Viggo Mortensen joue aux côtés notamment de Lance Henriksen qui incarnait il y a fort longtemps le rôle de l'androïde dans Alien.

> FALLING Trailer (2020) Viggo Mortensen, Drama Movie