Oscars 2021 : qui est Florian Zeller, le Français, oscarisé pour "The Father" ?

publié le 26/04/2021

La France se réveille avec des Oscars. Dans la nuit du 25 au 26 avril, quatre Oscars "cocorico" ont été remis : Meilleur Scénario Adapté et Meilleur Acteur pour The Father, Meilleur son pour Sound of Metal et Meilleur court-métrage documentaire pour Colette.

The Father de Florian Zeller est donc l'un des grands gagnants de cette 93ème cérémonie des Oscars. À 41 ans, l'auteur français fait ainsi son entrée dans Hollywood avec deux statuettes et tout cela pour son premier film. The Father est en effet adapté de sa pièce de théâtre, créée en 2012 et qui a été récompensé par trois Molières en 2014, dont celui de la Meilleure pièce. Jouée dans le monde entier, elle fait partie d'une trilogie théâtrale avec La Mère (2010) et Le Fils, mis en scène en 2018 avec Yvan Attal et Rod Paradot.

Florian Zeller a donc déjà une certaine notoriété sur les planches françaises. D'origine autrichienne et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), il démarre sa carrière avec son premier roman, Neiges artificielles (Prix de la fondation Hachette), à 22 ans . Son deuxième roman, Les Amants du n'importe quoi, sort l'année d'après et en 2004 il dévoile La Fascination du Pire, qui remporte le prix Interallié.

Le triomphe de sa saga "La Mère, le Père, le Fils"

C'est en 2004 que Florian Zeller endosse la casquette de dramaturge. Sa première pièce, L'Autre, est bien reçue par la critique et le public, et sera d'ailleurs remontée à deux reprises. En 2006, Catherine Frot est l'actrice principale de sa troisième pièce : Si tu mourais, et Laetitia Casta celle d'Elle t'attend en 2018. En 2011, sa pièce La Vérité est jouée dans une trentaine de pays.

En 2010, Florian Zeller démarre une trilogie familiale avec La Mère, Le Père (adapté en film avec Anthony Hopkins dans le rôle-titre) et Le Fils. Catherine Hiegel est l'actrice principale de La Mère, qui raconte la solitude et la douleur d'une mère de famille après le départ de la maison de ses enfants.

Deux ans plus tard, Florian Zeller bluffe le public et les critiques avec Le Père qui suit André (Robert Hirsch au théâtre et Anthony Hopkins au cinéma), un octogénaire souffrant d'une maladie proche d'Alzheimer. Sa fille Anne, incarnée par Isabelle Gélinas au théâtre et Olivia Colman (The Crown) au cinéma, essaye de l'aider du mieux possible, mais doit se résoudre à prendre des décisions difficiles, face à l'état de son père qui empire. Le Père est un triomphe en France à et l'étranger où The Guardian la qualifie de "meilleure pièce de l'année" tandis que le Times la consacre "meilleure pièce de la décennie".

> THE FATHER | Official Trailer (2020)

Le dernier volet de cette trilogie familiale est Le Fils créé en 2018 avec Yvan Attal, puis Stéphane Freiss dans le rôle du père et Rod Paradot, César du Meilleur espoir masculin en 2015 pour La Tête Haute dans celui de Nicolas. Dans la pièce, Nicolas à 17 ans est déprimé depuis quelques mois. Son père, Pierre, lui propose de venir habiter chez lui et sa compagne Sofia, enceinte. Pierre va alors tout faire pour aider son fils à sortir de sa dépression.