L'acteur Charles Grodin ("Beethoven", "Midnight Run") est décédé à 86 ans

publié le 19/05/2021 à 11:58

Charles Grodin est décédé le 18 mai à 86 ans à son domicile dans le Connecticut après avoir lutté contre le cancer, a rapporté son fils Nicholas au média américain CNN.

Né à Pittsburgh, Charles Grodin étudie à l'université de Miami avant de déménager à New York et d'apprendre le métier avec Lee Strasberg. Sa carrière démarre dans les années 70 avec Catch-22 de Mike Nichols, après avoir échoué au casting du Lauréat. Il enchaîne avec The Heartbreak Kid d'Elaine May où il incarne Lenny Cantrow, un jeune marié qui tombe amoureux de Kelly (Cybill Shepherd) pendant sa lune de miel.

Charles Grodin donne ensuite la réplique à Warren Beatty dans Heaven Can Wait récompensé par 4 Oscars dont celui du Meilleur réalisateur et du Meilleur scénario adapté. En 1988, Charles Grodin collabore avec Robert De Niro dans Midnight Run, où il incarne Jonathan Mardukas, un comptable qui a détourné 50 millions de dollars de la mafia. "Chuck était un acteur et une personne formidable. Midnight Run était un super projet et Chuck l'a rendu meilleur. Je suis très triste d'apprendre son décès", a écrit Robert De Niro dans un communiqué.

> Bande-annonce (Trailer) Midnight Run (VOSTFR / HD)

Dans les années 90, Charles Grodin devient un acteur populaire avec les comédies Président d'un jour et les films Beethoven où il incarne George Newton, le père de famille qui adopte le célèbre saint-bernard du grand écran. Après le cinéma, Charles Grodin devient un invité récurrent des talk-shows américains de Johnny Carson et David Letterman.

> Beethoven (1992) Official Trailer - Bonnie Hunt Dog Movie HD