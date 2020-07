Jean-François Garreaud ("Plus Belle la vie", "La Crim'") est décédé à 74 ans

publié le 10/07/2020 à 10:52

Jean-François Garreaud est décédé le 10 juillet 2020 à 74 ans. Bernard Vauriac, le maire de Saint-Jory-de-Chalais (Dordogne), où résidait l'acteur a confirmé la triste nouvelle auprès de France Bleu Périgord.

Avant de devenir acteur, Jean-François Garreaud était apprenti carreleur puis comptable dans un restaurant par intérim. Il démarre sa carrière dans les années 70 avec entre autres Claude Chabrol dans Violette Nozière et Claude Sautet dans Une histoire simple. En 1982, il partage l'affiche avec Alain Delon dans Le Battant. Dans les années 90, Jean-François Garreaud joue de nouveau avec Claude Chabrol dans Betty.

Jean-François Garreaud remporte aussi du succès à la télévision. Il a le rôle principal de la série historique Fabien de la Drôme. De 1999 à 2006, il porte le costume du commandant Michel Lemarchand dans La Crim' avec Didier Cauchy. Les téléspectateurs et les téléspectatrices le découvrent aussi dans la saison 3 de Plus belle la vie, où il incarne Léonard Vassago. Il fait aussi une apparition dans Sous le soleil et Duval et Moretti.

Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2018 dans La Fête des mères de Marie-Castille Mention-Schaar.