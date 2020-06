Alain Delon sort du silence pour rendre hommage à un vieil ami

publié le 18/06/2020 à 11:36

Alain Delon reprend la parole pour la première fois après être resté un an à l'écart. L'acteur, victime d'un AVC en juillet 2019, a répondu à une demande d'interview, et pas n'importe laquelle : celle de son "référent habituel à l'Agence France-Presse", dit-il. Il donne ainsi quelques nouvelles sur son état de santé, et en profite pour rendre hommage à un vieil ami, l'écrivain Roger Borniche, décédé mardi 16 juin à l'âge de 101 ans. "Un grand flic" selon la star du grand écran, qui l'avait incarné en 1975 dans Flic Story de Jacques Deray.

"Je vais mieux, mais c'est long", sont les premières paroles qu'Alain Delon lance à son interlocuteur. Mais l'acteur ne souhaite pas s'attarder sur son état de santé. "Cet appel, je le fais pour Borniche", déclare-t-il. Les dix minutes qui suivent ne sont pas une interview, même pas une conversation.

Alain Delon déroule un à un les souvenirs qui lui reviennent. La mémoire ne fléchit pas, la pensée est parfaite. Il parle d'une voix claire, ne bute sur aucun mot. Sa diction est intacte. "Il ne lisait pas un texte", résume le journaliste de l'AFP, un peu surpris par ce qu'il entendait au bout du fil. "Alain Delon me parlait normalement, comme il le faisait avant son AVC." Le journaliste prend des notes et Alain Delon lance brièvement, avant de raccrocher : "à bientôt".