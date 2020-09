publié le 08/09/2020 à 15:08

L'acteur planche déjà sur le scénario. Dans la prochaine comédie d'Anne Fontaine intitulée Présidents, les deux rôles principaux sont inspirés des deux anciens chefs de l'État, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Jean Dujardin jouera le rôle inspiré par l'ancien président républicain, au côté de Grégory Gadebois, qui interprétera un personnage inspiré par l'ex-président socialiste.

Alors que son dernier film, Police, sort tout juste au cinéma, la réalisatrice Anne Fontaine potasse déjà sur sa prochaine comédie : Présidents, dont elle dévoile les premiers détails à nos confrères de La Nouvelle République. "Je commence le tournage fin octobre," a-t-elle indiqué.

Plus en détail, "les deux personnages principaux, inspirés de François Hollande et Nicolas Sarkozy, seront joués par Grégory Gadebois et Jean Dujardin. Ça parle de la comédie du pouvoir et de la difficulté de ne plus être aux commandes. C’est la rencontre de deux adversaires politiques qui vont vivre une sorte d’aventure," confie la réalisatrice, dont le souhait est de créer un film "très drôle".

L'idée de ce projet lui est venue au moment "si particulier du confinement." Les deux acteurs qui joueront les rôles principaux seront entourés de Pascale Arbillot, Jean-Michel Lahmi et Doria Tillier.