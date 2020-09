L'acteur François Lalande ("Les Visiteurs", "Ainsi soient-ils") est mort

publié le 07/09/2020 à 11:57

C'est un visage que les Français croisaient sur les écrans depuis des décennies. Éternel second rôle au cinéma, à la télévision ou au théâtre, le comédien François Lalande est mort le 1er septembre 2020 à l'âge de 89 ans. Dans les années 60, il connaît la célébrité grâce à ses sketchs télévisés Le folklore germanique et Richard Wagner ou encore Le comportement d’une jeune fille britannique.



Le grand public se souviendra de ses petits rôles dans les films Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears où il partageait l'affiche avec John Malkovich, Glenn Close et Michelle Pfeiffer. Il y jouait un curé. Toujours dans le même registre ecclésiastique, il incarnait le père Hervé dans la comédie ultra-populaire Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. À la télévision il a même incarné le pape dans les 3 saisons de la série Ainsi soient-ils.

Il ne se cantonnait pas qu'aux rôles de religieux, on l'a vu dans le rôle de l'usurier dans l'adaptation de La Parure de Maupassant revue et corrigée par Claude Chabrol et il a été une importante figure de théâtre. Il a été nommé trois fois pour le Molière du comédien dans un second rôle entre 1989 et 2001.