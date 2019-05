publié le 16/05/2019 à 11:54

Cette fois, c'est bien fini. Game of Thrones va dévoiler sa conclusion tant attendue le 20 mai 2019 avec l'épisode 6 de sa huitième saison. Si vous n'avez pas encore visionné l'avant-dernier épisode, nous vous invitons à le faire avant de poursuivre votre lecture. Cet article va en effet contenir quelques spoilers.



La Bataille de Port-Réal a eu lieu et ce fut une victoire écrasante pour Daenerys. Grâce à Drogon, la nouvelle reine des Sept Couronnes a pulvérisé les défenses de Cersei et Qyburn. Elle a aussi réduit en cendres une bonne partie de l'armée Lannister... et de la capitale. Ce génocide qui pourrait facilement être qualifié de crime de guerre (rappelons que l'armée ennemie venait de se rendre) pourrait bien coûter cher à la Mère des Dragons.

Comme le veut la tradition, HBO a dévoilé quelques images inédites de cet épisode quelques jours avant sa diffusion. Puisque le secret est bien gardé, la chaîne n'a exceptionnellement publié que deux images (contre une dizaine de clichés d'habitude). On peut y voir Tyrion Lannister marchant dans les ruines avec une mine sombre (ci-dessus) et Daenerys de dos avec son armée d'Immaculés. Deux photos directement tirées de la bande-annonce de l'épisode diffusée après l'épisode 5, lundi dernier.

Daenerys contemplant son armée dans le dernier épisode de "Game of Thrones" Crédit : HBO