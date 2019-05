publié le 17/05/2019 à 11:26

Le dernier épisode de Game of Thrones sera diffusé dimanche soir aux États-Unis. Preuve que c'est un événement : 11 millions d'Américains envisagent de ne pas aller travailler lundi matin, selon un sondage mené par l'institut Harris et dévoilé par 20minutes. Pire encore, et toujours d'après ce sondage : plus de 27 millions d’employés américains estiment que ce dernier épisode aura un impact direct sur leur façon de travailler.



Et ce n'est pas beaucoup mieux pour ceux qui travaillent le dimanche soir, au moment où l’épisode sera diffusé en direct à la télévision. 5,8 millions de personnes qui travaillent de nuit ont l’intention de poser un jour de congé ou de se faire porter pâle pour pouvoir regarder tranquillement l’épisode final.

Le lendemain matin, environ 2,9 millions d’Américains se rendront en retard au travail, et 3,4 millions ont répondu qu’ils travailleront de chez eux, bien qu’ils ne le fassent pas d’habitude. En France, conclut le journal, aucun chiffre n’a été communiqué, mais il ne fait aucun doute que ceux qui regardent la série à l'heure américaine auront du mal à sortir du lit.