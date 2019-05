publié le 14/05/2019 à 07:03

L'article que vous vous apprêtez à lire continent des spoilers sur l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore visionné Les Cloches, car tel est le titre de l'épisode, nous vous invitons à le faire avant de poursuivre.



C'est une transformation psychologique qui se profilait depuis plusieurs épisodes. Daenerys ne veut plus entendre parler de diplomatie et de clémence. Elle en a assez des petites manigances et de voir ses amis d'Essos mourir. C'est pour en finir avec cette guerre qu'elle a décidé de passer en force, une victoire éclair et meurtrière grâce à son dernier dragon. Les amateurs d'histoire diront qu'ils voient ici une métaphore de l'arme atomique. Un désastre majeur, faisant de nombreuses victimes civiles, mais résolument efficace pour stopper une guerre.

Naturellement, Daenerys n'est pas heureuse de ce choix qui est motivé par la succession de drame qu'elle a vécu. "C'est tellement naturel pour une personne de répliquer par la colère, explique Emilia Clarke qui incarne la Mère des dragons. C'était là, cette rage a toujours été là. C'est ce qui l'a guidé à travers toutes ces épreuves".

> Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | The Mad Queen (HBO)

"Il y a cette colère qui lui est si familière qui vient la submerger, mais cette fois elle ne l'arrête pas, continue-t-elle. Elle vit pleinement cette rage. On peut appeler ça la 'folie des Targaryen' mais ce n'est pas vraiment ça. C'est tout simplement la douleur, le deuil... Et en agissant ainsi elle a l'occasion d'oublier sa souffrance quelques instants", explique l'actrice avant de conclure : "Quand vous ressentez ce niveau de déception, d'échec, de honte, de deuil, d'amour brisé... Il n'en faut pas beaucoup pour que vous franchissiez la ligne rouge".



Daenerys va-t-elle regretter sa décision ? Quelles seront les réactions de Jon, Arya, Sansa, Tyrion, Ver Gris ou encore Davos qui ont (jusqu'ici) survécu à cette saison 8 ? La nouvelle reine de Westeros peut-elle expier ses péchés ou devra-t-elle être stoppée ? Il faudra attendre le 20 mai pour en avoir le cœur net.