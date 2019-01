publié le 31/01/2019 à 18:39

Révolution et évolution en vue au Festival de Cannes. La 72e édition du Festival, qui se déroulera du 14 au 25 mai 2019 pourrait de nouveau accueillir des films produits par Netflix.



L'an passé, le Festival avait refusé de sélectionner les films de Netflix, qui avait ainsi décidé de boycotter la Croisette. En 2017, Okja et The Meyerovitz Stories étaient dans la compétition officielle, créant une vive polémique, puisque les deux films ne sortaient pas en salles.

Ainsi, une proposition va être faite aux plateformes de diffusion sur Internet : Netflix, Amazon ou Apple, nouveaux géants du financement du cinéma. L’idée est d’intégrer leurs films à la compétition officielle, à condition qu’ils soient visibles en salles. Pour l’instant, en France, un film doit d’abord être diffusé au cinéma, avant de l’être sur d’autres écrans : télé, tablettes ou ordinateur. Un principe non-négociable et donc inacceptable, à ce jour, pour les plateformes.

Cette main tendue de la part de Thierry Frémaux, le délégué général du Festival, (avec l’accord du CNC et du ministère de la Culture), survient alors que Roma du réalisateur Alfonso Cuaron, produit par Netflix, 10 fois nommé aux Oscars, a reçu le lion d’Or à Venise l’été dernier, et que certains grands cinéastes ont succombé aux sirènes financières de Netflix.



Ainsi, Martin Scorsese, réalisateur révélé sur la Croisette il y a 45 ans, a un budget de 150 millions de dollars pour The irishman. Reste à connaître la réponse des opérateurs et si cette nouvelle donne pourra être mise en place pour la 72e édition cannoise du 14 au 25 mai 2019.