et William Vuillez

publié le 11/01/2019 à 13:57

C'est la séquence choc de l'émission Capital diffusée dimanche 13 janvier sur M6. Dans ce numéro consacré au gaspillage industriel, on découvre notamment que les entrepôts d'Amazon, formule 1 de la livraison, cachent une révoltante destruction massive de produits neufs.





Les équipes de Capital ont infiltré les coulisses du géant américain et filmé de l'intérieur cette mécanique de gâchis. À Chalon-sur-Saône, l'un de ses plus petits sites en France a envoyé 293.000 produits à la casse en 9 mois cette année. Dans une des allées de l'entrepôt, des palettes entières sont destinées à la destruction.

Sur ces images, une équipe arrive avec un charriot plein de produits et les jettent tous à la poubelles. Ils mettent des dizaines d'articles encore emballés, à la benne. Cette pratique est répandue dans tous les entrepôts français d'Amazon. Ici, machines à popcorn à 36 euros, boîte de LEGO à plus de 100 euros et même des téléviseurs à plusieurs centaines d'euros sont envoyés à la benne.

Des millions de produits qui ont traversé les mers car souvent importée d'Asie, terminent en incinérateur ou enterrés dans des décharges d'enfouissement.