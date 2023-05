Festival de Cannes 2023 : ce qu’il faut savoir sur la 76e édition

Le plus grand festival de cinéma du monde déroulera son tapis rouge à Cannes du 16 au 27 mai. 21 films vont concourir pour la Palme d'Or auprès des neuf membres du jury, présidé cette année par le suédois Ruben Östlund. Près de 80 films sont également répartis dans les sélections parallèles. Aussi, la Croisette devrait recevoir plus de 4.000 journalistes accrédités et 80.000 festivaliers pendant 11 jours.

La cérémonie d'ouverture, présentée par Chiara Mastroianni le mardi 16 mai à 19h15, sera également diffusée en direct sur France 2. La comédienne remettra la Palme d'Or d'Honneur à Michael Douglas, avant la projection hors compétition du film qui lancera l'édition 2023 : Jeanne du Barry de et avec Maïwenn dans le rôle de la favorite de Louis XV, lequel est interprété par Johnny Depp.

Jeanne du Barry marque une rupture dans la filmographie de Maïwenn. De Polisse à Mon roi, la cinéaste a toujours filmé à l'instinct, saisissant, volant même parfois, les réactions de ses comédiens. Pourtant, elle s'est lancée avec ce film dans un énorme projet, tourné à Versailles notamment, éclairé à la bougie, avec des costumes d'époque.

Johnny Depp et Michael Douglas seront donc présents dès le premier soir du festival pour monter les marches, suivis de Harrison Ford, Martin Scorsese ou Leonardo DiCaprio. Ces premiers jours cannois nous réservent un vrai casting de stars, notamment du côté de la compétition, où la cohabitation se poursuit entre des nouveaux talents et les habitués du palmarès.

Cinq cinéastes déjà palmés, voire doublement palmés, sont de retour, comme l'anglais Ken Loach, l'italien Nanni Moretti, le japonais Kore Eda, l'allemand Wim Wenders et le turc Nuri Bilge Ceylan. Ils rejoindront des Françaises et Français, à l'image de Catherine Breillat, Justine Triet, Catherine Corsini et Tran Anh Hung, sans oublier Wes Anderson et Marco Bellochio.





















