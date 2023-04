Festival de Cannes 2023 : découvrez la sélection officielle complète

La liste des films sélectionnés pour le 76e Festival de Cannes a été dévoilée ce jeudi 13 avril 2023. La traditionnelle conférence de presse a eu lieu en présence de la présidente Iris Knobloch ainsi que du délégué général Thierry Frémaux. Plus de 2.000 films ont été soumis à la sélection, dont une vingtaine sont en lice pour brandir la Palme d'Or, après le sacre de Ruben Östlund pour Sans Filtre. Doublement récompensé, le cinéaste présidera par ailleurs le jury cette année.

Le festival aura lieu sur la Croisette du 16 au 27 mai 2023. Le film d'ouverture sera projeté au Carlton, une salle cannoise historique qui rouvrira ces portes cette année après des travaux. Le délégué général a confirmé que de nombreuses stars internationales fouleront le tapis rouge, comme Wes Anderson, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ou Harrison Ford, qui présenteront chacun un nouveau film.

Les États-Unis et l'Italie seront particulièrement mis à l'honneur cette année, mais la Sélection officielle devrait promettre un renouvellement, à l'image de ce que le cinéma offre à voir en ce moment, a précisé Thierry Frémaux. Six réalisatrices ont d'ailleurs été retenues dans la compétition, un record. Par ailleurs, Le film de la réalisatrice française Maïwen, Jeanne du Barry, sera diffusé en ouverture.

Les films sélectionnés cette année sont...

La compétition officielle :

Club Zero de Jessica Hausner

The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Fallen Leaves d'Aki Kaurismaki

Les Filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania

Asteroid City de Wes Anderson

Anatomie d'une Chute de Justine Triet

Monster de Kore-Eda Hirokazu

Il Sol Dell'avvenire de Nanni Moretti

La Chimera d'Alice Rohrwacher

Kuru Otlar Ustune de Nuri Bilge Ceylan

L'Été Dernier de Catherine Breillat

La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

Rapito de Marco Bellocchio

May December de Todd Haynes

Firebrand de Karim Aïnouz

The Old Oak de Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Perfect Days de Wim Wenders

Jeunesse de Wang Bing

Un Certain Regard :

Los Delincuentes de Rodrigo Moreno

How to Have Sex de Molly Manning Walker

Goodbye Julia de Mohamed Kordofani

Crowrã de João Salaviza et Renée Nader Messora

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

Kadib Abyad de Asmae El Moundir

Los Colonos de Felipe Gàlvez

Augure de Baloji Tshiani

The Breaking Ice de Anthony Chen

Rosalie de Stéphanie di Giusto

The New Boy de Warwick Thornton

If Only I Could Hibernate de Zoljargal Purevdash

Hopeless de Kim Chang-Hoon

Terrestrial Verses d'Ali Asgari et Alireza Khatami

Rien à perdre de Delphine Deloget

Les Meutes de Kamal Lazraq

Le Règne Animal de Thomas Cailley

Séance spéciale :

Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho

Anselm de Wim Wenders

Occupied City de Steve McQueen

Man in Black de Wang Bing

Cannes Premières :

Le Temps d'aimer de Katell Quillévéré

Cerrar los Ojos de Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost

Kubi de Takeshi Kitano

Séance de Minuit :

Omar la Fraise de Elias Belkeddar

Kennedy de Anurag Kashyap

Acide de Just Philippot

Hors compétition :

The Idol de Sam Levinson

Cobweb de Kim Jee-woon

Indiana Jones et le Cadran de la destinée de James Mangold



