publié le 18/01/2019 à 11:23

La célèbre histoire de Victor Hugo va retrouver une nouvelle jeunesse. Après avoir été adapté au cinéma en 1939 par Charles Laughton, puis en 1956 (avec Gina Lollobrigida et Anthony Quinn), Notre-Dame de Paris est devenu un dessin animé en 1996 grâce à Disney.



D'après le magazine américain Variety, la multinationale aux grandes oreilles a décidé de remettre le couvert avec un remake en live action de l'histoire de Quasimodo et Esmeralda. Les personnages crayonnés seront remplacés par des acteurs en chair et en os puisqu'il s'agira d'un live action, en français, un film en prises de vue réelles.

Disney revisite tous ses classiques sous cette forme depuis 2010. C'est Tim Burton qui signe le premier film de ce genre avec Alice aux Pays des Merveilles. Le succès est au rendez-vous puisqu'il rapporte plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Peu de temps après, Maléfique, le spin-off de Blanche Neige et les sept nains, ne pas inaperçu non plus. Les studios, surfant sur la vague de l'enfance, ont sorti six films en huit ans.

Pas moins de trois Disney en live action débarqueront dans les salles obscures en 2019. Dumbo, réalisé par Tim Burton, sortira en France le 27 mars 2019. On peut aussi compter sur le Aladdin de Guy Ritchie (Sherlock Holmes) le 22 mai de la même année, et Le Roi Lion, de John Favreau (Iron Man), le 17 juillet.

> "Dumbo", la bande-annonce

Pour le prochain Bossu de Notre-Dame, le nom du réalisateur n'a pas encore été dévoilé. Cependant, celui du scénariste David Henry Hwang (L'Empire du roi-singe, 2001) est déjà connu. Il a notamment collaboré à la production d'un épisode de la sulfureuse série The Affair.



Pour la musique, les producteurs semblent se tourner vers un collaborateur de longue date, Alan Menken. Il a composé la bande-originale du premier Bossu de Notre-Dame mais aussi quelques-unes des meilleures chansons de l'univers Disney, celles de La Petite Sirène, Aladdin ou encore La Belle et la Bête.

> Le Bossu de Notre Dame - Rien qu'un jour