The Lion King Official Teaser Trailer

publié le 23/11/2018 à 00:37

C'est un projet qui était très attendu des fans de Disney. Les studios américains s'attaquent enfin à un monument de son panthéon : Le Roi Lion, sorti en 1994. Et dans un premier trailer dévoilé vendredi 23 novembre, la production a choisi de mettre en avant un moment culte du dessin-animé : la présentation aux animaux de la savane du nouveau-né Simba, fils du roi Mufasa, porté par le sage Rafiki.



En fond sonore, les fans retrouverons le discours du roi (la voix de James Earl Jones dans la version originale) à son fils (Donald Glover), lui expliquant sa charge d'héritier du trône. Un avant-goût de 1min33 qui rendra encore plus impatients les fans du film attendu pour l'été 2019.



Dans son entreprise d’adaptation en live-action (avec des vrais acteurs et des effets spéciaux photo-réalistes), Disney a déjà transformé une bonne partie de son catalogue : La Belle et la Bête, Cendrillon, Maléfique, Le Livre de la jungle, Alice au Pays des Merveilles... Nous attendons d'ailleurs encore les prochains Dumbo (mars 2019), Aladdin (mai 2019) avant Mulan et Maléfique II en 2020.



La chanteuse Beyoncé est à l'affiche de ce nouveau Roi Lion. Elle donne sa voix à Nala, l'amie d'enfance du lion Simba. La superstar est accompagnée de Keegan-Michael Key (Pourquoi Lui?, Storks) dans le rôle de la hyène Kamari.

Donald Glover (révélé dans la série Community) joue Simba ; James Earl Jones reprend son rôle dans le film d'animation en tant que Mufasa et Chiwetel Ejiofor sera Scar (en lieu et place de Jeremy Irons). Le comédien de John Oliver a également été confirmé dans le rôle de Zazu, tandis que Seth Rogan et Billy Eichner figurent parmi les autres grands noms de cette production.