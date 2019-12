publié le 24/12/2019 à 23:15

Le saviez-vous ? Avant d'être président des États-Unis, avant même de faire de la télé-réalité, Donald Trump a (brièvement) été acteur. Il a en effet fait une apparition dans un film culte de Noël : Maman, j'ai encore raté l'avion.

C'est un soldat qui a abordé le sujet ce mardi 24 décembre au cours d'un appel vidéo avec le président américain, qui a échangé avec plusieurs soldats de l'armée américaine déployés à travers le monde.

Et même si on le voit que quelques secondes parler au petit Kevin (Macaulay Culkin), ce moment l'a visiblement marqué. Il s'en est dit "honoré". "J'étais un peu plus jeune, on va dire", a raconté l'ancien magnat de l'immobilier, qui venait d'acquérir le Plaza Hotel de New-York lorsque plusieurs scènes du film y ont été tournées au début des années 1990.

"C'est évidemment devenu un grand succès", a-t-il poursuivi. "Un grand succès de Noël, l'un des plus grands. C'est un honneur d'avoir été impliqué dans une chose pareille".

L'acteur Matt Damon a affirmé en 2017 dans un entretien au magazine The Hollywood Reporter que le milliardaire n'autorisait à tourner dans ses établissements qu'en échange d'un petit rôle dans le film concerné.

> Trump in Home Alone 2