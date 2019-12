publié le 23/12/2019 à 02:26

C'est une addition salée qui pourrait bien provoquer la fronde des opposants à Donald Trump. Dans un de ses articles, l'édition américaine du HuffPost révèle que le président américain aurait dépensé pas moins de 118 millions de dollars pour pouvoir s'exercer au golf depuis sa prise de fonction le 20 janvier 2017. Une somme astronomique qui comprend ses frais de voyage et de sécurité pour pouvoir pratiquer son sport fétiche.

Le journal américain précise que Donald Trump s'est rendu durant 227 jours sur un parcours de golf ce stade de son mandat. À titre de comparaison, son prédécesseur Barack Obama ne comptait que 88 journées de golf après avoir passé le même laps de temps à la Maison-Blanche.

Le HuffPost va même plus loin et souligne que, selon ses calculs, le candidat à sa propre succession a dépensé davantage dans sa passion pour le golf que Barack Obama et sa famille dans leurs voyages durant ses huit années de mandat, où leur facture s'élevait à 106 millions d'euros.